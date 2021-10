’Invalbondscoach’ Jessica Torny: ’Geen last van dat Mark Parsons er niet is’

„Dat wordt een beetje vergeten, maar voor Mark is dit natuurlijk het meest vervelende wat er kon gebeuren”, aldus Torny, die de afgelopen periode sowieso al nauwgezet contact had met de zes jaar jongere Amerikaanse Brit en daardoor precies weet welke kant de opvolger van Sarina Wiegman op wil. Bovendien is er deze week aan de lopende band telefonisch en digitaal contact geweest.

De coronapandemie is in dit geval een klein voordeel, legt Torny uit. „Doordat we in deze tijd rekening moeten houden met het wegvallen van iemand door een positieve test zijn we beter voorbereid dan vroeger misschien het geval was.”

’Klinkt misschien gek’

Eigenlijk liep en loopt de voorbereiding op het duel van vrijdag zoals gepland, benadrukt Torny. „Er wordt super goed getraind en wij hebben er eerlijk gezegd geen last van dat Mark er niet is. Ook al klinkt dat misschien gek. Natuurlijk vinden het wel heel fijn wanneer Mark straks gewoon weer aansluit.”

Of Torny het stiekem niet leuk had gevonden als Parsons de wedstrijd tegen Cyprus had gemist, waardoor ze had kunnen debuteren als bondscoach? „Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon een assistent-trainer”, pareerde ze stellig.

Geen groot issue

Torny, één van de vier Nederlandse vrouwen met het hoogste trainersdiploma op zak, heeft nooit ontkend dat het haar droom is om op termijn de Oranje Leeuwinnen te leiden en stak dat ook nu niet onder stoelen of banken. „Het is waar dat ik nu een beetje kan ruiken aan het bondscoachschap, maar laten we het daar op houden. Ik heb als assistent een supermooie positie, doe veel ervaring op en geniet elke dag. Het bondscoachschap is nu nog niet aan de orde, al is het waar dat het mijn ambitie is om ooit voor de groep te staan.”

Jackie Groenen Ⓒ ANP Pro Shots

Ook de speelsters laten zich niet gek maken door de afwezigheid van Parsons. „Persoonlijk vind ik het geen heel groot issue”, aldus Jackie Groenen. „We zijn allemaal verstandig en volwassen genoeg om hiermee om te gaan. Bovendien beschikken we over een grote en ervaren staf. Via de computer hebben we als team en per linie nog enkele online-meetings gehad met Mark. Daar zijn we door corona inmiddels ook wel aan gewend geraakt.”

Dubbelrol

Parsons vervult nog tot maximaal eind november een dubbelrol. Naast het bondscoachschap is de 35-jarige Engelsman ook trainer van Portland Thorns. Met die club stelde hij zondag de eerste plaats in de Amerikaanse competitie veilig. Komende maand volgen de play-offs.

Aanvankelijk zou Parsons zich dinsdag in Nederland melden. Volgens de KNVB liep de reis van de bondscoach echter vertraging op door een wijziging in het vluchtschema. Daardoor moest Parsons zijn reisdocumenten laten opsturen en omdat e papieren vervolgens zoekraakten, duurde alles nóg langer de gepland. Donderdagmiddag was hij op weg naar Cyprus.