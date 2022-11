Union Berlin fors onderuit bij Leverkusen, Bayern koploper

Binnen een kwartier na rust scoorde Leverkusen drie keer. Meteen na de hervatting opende Robert Andrich het feest, na voorbereidend werk van Kerem Demirbay. Daarna maakte Moussa Diaby twee doelpunten. De Fransman deed dat eenmaal na een assist van Bakker.

In de 68e minuut werd het 4-0 door Adam Hložek. Bakker maakte er 5-0 van.

Bakker was basisspeler bij Leverkusen, evenals Jeremie Frimpong. Timothy Fosu-Mensah viel in. Bij de bezoekers speelde Sheraldo Becker een uur mee.

Eric Maxim Choupo-Moting. Ⓒ ANP/HH

Bayern

Bayern München won met pijn en moeite van Hertha BSC. Na een doelpuntrijke eerste helft werd het uiteindelijk 3-2 voor Der Rekordmeister.

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand voor Bayern, waar Matthijs de Ligt ontbrak wegens een blessure, maar Noussair Mazraoui wel in de basis stond. Jamal Musiala opende al vroeg de score en vervolgens was Eric Maxim Choupo-Moting twee keer al vallend trefzeker. Maar de 0-3 marge bleek broos, toen voor Hertha - met een basisplek voor Jean-Paul Boëtius eerst Dodi Lukebakio het doel trof en Davie Selke vanaf de strafschopstip de stand terugbracht tot 2-3.

Na de thee had Bayern de controle weer terug, maar werd de 2-4 afgekeurd vanwege buitenspel van Alfonso Davies. De Canadees moest even later het veld verlaten met een hamstringblessure, wat hem mogelijk het WK kan kosten. Bayern verloor wat van de controle, maar gaf desondanks weinig kansen weg. Toch ging het tot in de slotfase heel moeizaam en werd er ongetwijfeld door veel aan Bayern-kant opgelucht adem gehaald, toen het laatste fluitsignaal klonk.

Neuer naar Qatar

Doelman Manuel Neuer is wél klaar voor het WK. De 36-jarige Duitse doelman van Bayern München maakte zaterdag na een kleine maand afwezigheid wegens een schouderblessure zijn rentree. Neuer doorstond de met 3-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Hertha BSC zonder problemen.

„Ik denk dat het goed voor me was dat ik niet lang hoefde te wachten om de eerste bal te pakken”, aldus Neuer. „Ik zat daardoor direct in de wedstrijd en had meteen een goed gevoel.”

De Duitse bondscoach Hansi Flick, oud-trainer van Bayern, maakt komende week zijn WK-selectie bekend. „Ze laten me wachten en houden het nog geheim”, grapte Neuer, die in 2014 met Duitsland de wereldtitel behaalde.

Duitsland is op het WK ingedeeld in een groep met Spanje, Costa Rica en Japan.

Dortmund wint eenvoudig

Borussia Dortmund kende een droomstart thuis tegen de nummer een na laatst van de Bundesliga. Al binnen een kwartier was het 2-0 via een heerlijke uithaal van de 17-jarige Youssoufa Moukoko en een strafschop van Giovanni Reyna. Moukoko was vlak voor rust nogmaals trefzeker en bepaalde de eindstand op 3-0.

Bij Dortmund stond Donyell Malen in de basis. De Nederlander werd halverwege de tweede helft gewisseld.

VfL Wolfsburg-verdediger Micky van de Ven, opgenomen in de WK-voorselectie van bondscoach Louis van Gaal, won met zijn ploeg met 3-0 bij FSV Mainz 05.