Liverpool dankzij scorende Virgil van Dijk nog steviger aan kop in Premier League

Liverpool zag zaterdag rustig vanuit de woonkamer toe hoe Manchester City in eigen huis in de slotminuten punten morsten tegen Crystal Palace (2-2). Een dag later deed de andere titelkandidaat het dubbel en dwars over. Leicester City ging met 2-1 onderuit bij Burnley.

Een ideaal scenario voor de koploper van Premier League, dat het gat met de concurrentie maximaal kon vergroten tot maar liefst zestien (City) -en negentien punten (Leicester). Daarnaast zorgt een zege op de eeuwige rivaal uit Manchester altijd voor extra feestvreugde bij The Reds.

Titeldroom

Op haast traditionele wijze begon Liverpool, met onder meer Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, voortvarend aan de wedstrijd tegen United. Na een kwartier kwam Liverpool al op voorsprong. Niemand minder dan Big Virg klopte Harry Maguire, de man die hem dit jaar nog aftroefde als duurste verdediger ooit, in de lucht en knikte de 1-0 tegen de touwen.

Virgil van Dijk torent boven iedereen uit en kopt Liverpool op voorsprong. Ⓒ EPA

Niet veel later was Van Dijk opnieuw betrokken bij Liverpool-goal. Hij ging het duel aan met United-doelman David de Gea, die door toedoen van Van Dijk de bal niet kon vangen. Het doelpunt van Roberto Firmino dat daaruit volgde werd echter door de VAR, wegens een overtreding van Van Dijk op De Gea, afgekeurd. Zo ook de treffer van Wijnaldum. De middenvelder scoorde vanuit buitenspelpositie.

Na rust liep Liverpool over zijn opponent heen. Door een enorme misser van Mohamed Salah en een aantal goede ingrepen van De Gea bleef het echter bij 1-0. Na een uur spelen nam United nam de controle over. Daarbij veranderde ook het wedstrijdbeeld: United in de aanval, Liverpool loerend op de counter.

Georginio Wijnaldum, hier in duel met Aaron Wan-Bissaka, speelde alweer zijn 168 officiële in het shirt van Liverpool. Ⓒ REUTERS

Af en toe ging het met hangen en wurgen, maar uiteindelijk hielden Van Dijk en co. het doel schoon. In de slotminuten gooide Salah de wedstrijd in het slot. Na een uitbraak liep de Egyptenaar richting De Gea en schoof de bal onder zijn benen in het doel. Het verschil tussen Liverpool en de twee andere titeljagers is nu haast onoverbrugbaar geworden. Steeds meer lijkt de droom van Liverpool werkelijkheid te worden: de eerste landstitel sinds 1990.

Ongeslagen

Met de drie punten op zak is Liverpool dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Premier League. De teller van ongeslagen duels in de Engelse topcompetitie staat inmiddels op 39. Nog elf te gaan en dan sneuvelt het record van Arsenal uit 2003-2004. De Gunners bleven toen 49 wedstrijden op rij ongeslagen.

Ook in thuiswedstrijden zet Liverpool zijn indrukwekkende ongeslagen reeks voort. De laatste competitienederlaag van The Reds op Anfield dateert uit 2017 (23 april), toen Crystal Palace dankzij twee doelpunten van Christian Benteke te sterk was. Philippe Couthinho maakte toen het enige doelpunt namens de thuisclub.

