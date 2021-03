Je gunt PSV meer een type-Hiddink als trainer

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Vooropgesteld, zo’n statement als PSV gaf over Mohamed Ihattaren doe je niet. Je zet een speler van je club niet publiekelijk te kakken. Niet zo, niet een jongen van 19 jaar, en zijn ploeggenoten erbij betrekken is een doodzonde. Het werkt ook niet. Deze hele affaire had PSV gewoon intern moeten houden en intern kunnen afhandelen.