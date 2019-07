Feyenoord verliest in eigen Kuip laatste oefenduel

De teruggekeerde Leroy Fer had van trainer Jaap Stam een basisplaats gekregen, en er was een negatieve hoofdrol weggelegd voor Sven van Beek. De centrale verdediger ging in de fout bij het eerste doelpunt van Southampton.

Knullig

In het strafschopgebied speelde hij de bal te ver voor zich uit, waardoor Che Adams de bal in het doel kon glijden. Ook de tweede goal van Everton oogde knullig. Maya Yoshida schoot raak na een vrije trap die bleef hangen. Orkun Kökcü had tussendoor gelijkgemaakt.

Vlak voor rust moest Van Beek het veld af met een blessure. Eerder was ook Sam Larsson al geblesseerd uitgevallen. Fer werd na ruim een uur vervangen door Liam Kelly. In de slotfase drong Feyenoord aan, maar Sofiane Boufal maakte er 1-3 van. Feyenoord opent volgende week in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Sparta.