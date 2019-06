Koeman: ’Als je wint ben je niet moe’

En dus kunnen zowel Van Dijk als Wijnaldum rekenen op een basisplaats tegen Engeland, in de halve finale van de finaleronde van de Nations League. ,,Ze zijn allebei optimistisch en zeker voor de wedstrijd van morgen. Als dat zo blijft, dan speel ik met het sterkst mogelijke elftal. En daar horen zij zeker bij.”

De bondscoach maakt een vergelijking met zijn situatie in 1988. ,,Ik won met PSV de Europa Cup en de landstitel en kreeg als toetje het EK nog. Dan zit je in een flow. Het geeft dusdanig veel uitstraling. Vanuit vertrouwen kun je dan veel bereiken.”

Over de rest van de opstelling kan hij niet veel zeggen, maar de rest van de elf spelers valt wel te raden. ,,Of er verrassingen zijn? Nee. Ik ben redelijk open, maar meer ga ik er niet over zeggen.”