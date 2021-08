Zorgt Sergio Ramos nu al voor problemen bij PSG?

Premium Voetbal

PSV laat een helft ware gezicht zien

PSV liet in Estadio da Luz in Lissabon in de eerste play-off wedstrijd om een plaats in de groepsfase van de Champions League de kans liggen om voor een zeldzaam Nederlands voetbalsucces op Portugese bodem te zorgen. Dat realiseerde iedereen zich in het Eindhovense kamp na de 2-1 nederlaag.