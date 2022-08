Complicaties in Ziyech-deal Ajax

Binnen Ajax was iedereen hoopvol over een terugkeer van De Tovenaar, omdat die in gesprekken met Klaas-Jan Huntelaar aangaf daarvoor open te staan. Toch lijkt een transfer ver weg, zo niet van tafel. De complicaties ontstonden door de standpunten van de verschillende partijen.

Ajax wil de Marokkaanse international, die een hoofdrol vervulde in Ajax’ Europese droomreis van 2019, één seizoen huren en is – door de helft van zijn huidige salaris van 10 miljoen euro én een huursom te betalen – bereid ver te gaan. Maar Chelsea en Ziyech zelf zien een huurdeal niet zitten.

Koortsachtig overleg

De Londenaren willen een transfersom die dicht in de buurt ligt van het bedrag (44 miljoen euro) dat zij in de zomer van 2020 aan Ajax betaalden. Ziyech vreest na één seizoen Ajax weer te moeten terugkeren naar Chelsea, waar hij een contract heeft tot de zomer van 2025. Dat ziet hij volgens bronnen binnen de Amsterdamse club niet zitten.

Ajax wil alleen huren, omdat een transfersom rond de 40 miljoen euro de clubleiding veel te gortig is. Bovendien is het gezien het huidige salaris van Ziyech vrijwel onmogelijk een persoonlijk akkoord met hem te bereiken. Bovendien willen de Amsterdammers perspectief houden voor Francisco Conceiçao, Steven Berghuis, Sontje Hansen en Amourricho van Axel Dongen.

Momenteel heeft in de Johan Cruijff ArenA koortsachtig overleg plaats of er moet worden doorgeschakeld naar een (goedkoper) alternatief of toch over de koop van Ziyech moet worden nagedacht. Andere alternatieven zijn Antony te houden of de Braziliaan wél te verkopen en dat met de huidige selectie op te vangen. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk.