Spelers van Basaksehir en PSG stappen van veld

De voetballers van de Turkse club liepen in Parijs van het veld, omdat langs de kant een racistische opmerking zou zijn gemaakt richting één van hun assistent-trainers. Basaksehir wilde niet verder spelen.

Na ruim twaalf minuten spelen ontstond langs de lijn in het Parc des Princes een woordenwisseling, met de vierde official als middelpunt. Hij werd belaagd door onder anderen Pierre Webo, de oud-voetballer uit Kameroen die nu assistent-trainer is bij Basaksehir, en wisselspeler Demba Ba. „Waarom zeg je zwarte jongen?”, vroeg de Senegalese spits aan de vierde man. Het zou gaan om Sebastian Costantin die ook met zijn afscheidswedstrijd bezig was. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan trok in het tumult dat ontstond een rode kaart, vermoedelijk voor Webo.

Scheidsrechter Ovidiu Hategan (L) praat met spelers van Istanbul Basaksehir. Ⓒ AFP

De spelers van Basaksehir pikten dat niet en liepen richting de kleedkamer nadat ze de voetballers van Paris Saint-Germain hadden uitgelegd wat er volgens hen gebeurd was. PSG is uit solidariteit mee het veld afgegaan. Op Twitter plaatste de Turkse club direct de slogan ’No To Racism’ die de Europese voetbalfederatie UEFA al jaren hanteert, gevolgd door de hashtag #respect.