Nederland trof Zuid-Amerikanen al vijf keer eerder op een WK Argentijnse aanvaringen: van ’Rensenbrink op de paal!’ tot wereldgoal Bergkamp en penaltysoap Cillessen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Een van de mooiste WK-doelpunten aller tijden: Dennis Bergkamp schiet Nederland op fenomenale wijze langs Argentinië. Ⓒ FOTO ANP/HH

Nederland en Argentinië staat vrijdag voor de zesde keer tegenover elkaar op een WK. Dat gebeurde eerder in 1974, 1978, 1998, 2006 en 2014. Alleen op het WK in Duitsland in 2006 betrof het een (groep)sduel om des keizers baard. Voor de rest was er altijd spanning en sensatie. Een terugblik op de vier gedenkwaardige edities. Van voetbalshow met Cruijff en Van Hanegem, tot ’Rensenbrink op de paal!’ en van de wereldgoal van Dennis Bergkamp tot de penaltysoap rond Jasper Cillessen.