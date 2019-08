Bulldozer Fer helpt Feyenoord eigenhandig langs Hapoel

Leroy Fer (l.) krijgt de handen van het Feyenoord-publiek weer op elkaar na zijn uitstekende wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva. Ⓒ FOTO’S BSR/SOCCRATES & HOLLANDSE HOOGTE

ROTTERDAM - Aan de fysieke gesteldheid van Leroy Fer werd voor zijn komst naar Feyenoord hier en daar getwijfeld. De routinier zou over zijn top zijn, maar de Rotterdammer bewees na vele jaren in het Engelse voetbal dat het beste er nog niet af is. Dankzij zijn twee doelpunten heeft hij Feyenoord met één been in de groepsfase van de Europa League gezet.