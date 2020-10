Ajax hoopt op fans bij thuisduels in Champions League

Vooralsnog zijn er tot 20 oktober geen fans in Nederland welkom bij sportwedstrijden vanwege het oplaaiende coronavirus. De koningsklasse van het Europese clubvoetbal gaat op 20 oktober van start. De UEFA maakt het speelschema vrijdag bekend.

De Europese voetbalbond vertelde donderdag dat het een beperkt aantal toeschouwers toelaat toe bij wedstrijden in de Champions League, de Europa League en de Nations League. Fans van uitspelende clubs zijn voorlopig niet welkom in de stadions. Voor de toeschouwers van Ajax is het vooral jammer dat ze niet naar Liverpool kunnen. Velen van hen kijken al jaren uit naar een duel op Anfield.

Belangrijke voorwaarde voor het toelaten van toeschouwers bij Europese wedstrijden is dat de nationale gezondheidsautoriteiten akkoord gaan met voetbalfans in de stadions. Als aan die eis is voldaan mogen stadions van de Europese voetbalbond voor maximaal 30 procent van hun capaciteit worden gevuld. Alle toeschouwers moeten afstand houden en een mondmasker dragen.

„Ik denk dat we voorlopig moeten afwachten wat het virus doet”, zei een woordvoerder van Ajax. „En mocht het realistisch zijn om fans toe te laten dat ga ik er van uit dat onze directeur Edwin van der Sar op tijd aanklopt bij burgemeester Halsema en de andere loketten in Amsterdam die daar over beslissen.”