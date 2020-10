UEFA staat toeschouwers toe bij Europese voetbalwedstrijden

Belangrijke voorwaarde is dat de nationale gezondheidsautoriteiten akkoord gaan met voetbalfans in de stadions. Als aan die eis is voldaan mogen stadions van de Europese voetbalbond voor maximaal 30 procent van hun capaciteit worden gevuld. Daarbij gaat het alleen om fans van de thuisploeg. Daarnaast dienen alle toeschouwers onderling afstand te houden en een mondmasker te dragen.

Voor de situatie in Nederland maakt de wens van de UEFA voorlopig weinig uit. Het kabinet besloot dinsdag om alle wedstrijden in het betaalde voetbal voor drie weken zonder publiek te laten spelen. Dit was een van de maatregelen die volgens het ministerie nodig zijn om het opgelaaide coronavirus een halt toe te roepen.

Volgens UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin is de beslissing van de Europese voetbalbond een "eerste verstandige stap waarbij de gezondheid van de fans voorop staat en de wetten in elk land worden gerespecteerd." Čeferin: "Terwijl we in Covid-19 allemaal met een gemeenschappelijke vijand te maken hebben, hebben verschillende landen op elk moment verschillende benaderingen en verschillende uitdagingen."

De Duitse voetbalbond is van plan het vriendschappelijke tussen Duitsland en Turkije komende woensdag als testwedstrijd aan te wijzen. De DFB wil graag 9200 fans toelaten. Of de selectie van bondscoach Joachim Löw daadwerkelijk voor het eerst sinds november 2019 weer voor toeschouwers zal kunnen spelen, hangt echter af van de Keulse gezondheidsautoriteiten.