Ploeg Van der Poel wil WorldTour in en krijgt nieuwe naam

Fenix blijft sponsor, maar zal niet langer in de ploegnaam staan. Vanaf volgend seizoen treedt het team ook officieel toe tot de WorldTour. Dat werd maandagmiddag bevestigd.

De vorige drie seizoenen was Deceuninck co-sponsor van Quick-Step, maar teambaas Patrick Lefevere besloot vorige zomer om de samenwerking niet te verlengen. Sinds dit jaar is Deceuninck sponsor van Alpecin-Fenix en is de naam van het bedrijf onder meer op de achterkant van de broeken van de renners te zien.

WorldTour

Op de rustdag van de Ronde van Italië maakte het team van de gelegenheid gebruik om de verandering van de naamsponsor aan te kondigen. Christoph en Philip Roodhooft deden de aankondiging samen met Bart Peters, hoofd Marketing en Communicatie bij Deceuninck. Ook Van der Poel, die op de rustdag zijn traditionele persconferentie gaf, was present.

Naast de naamsverandering kondigde het team van de broers Roodhooft ook aan dat het in 2023 de overstap naar de WorldTour zal zetten. Momenteel is Alpecin nog een ProContinentale ploeg. Gezien de prestaties van de afgelopen jaren kon de stap naar de WorldTour niet langer uitblijven.

„Vandaag is een mooie dag voor het team. Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig. Succes kost geld en behouden wat er is, kost nog meer geld”, zegt Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Fenix.