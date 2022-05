Manchester United trakteert fans op ruime zege tijdens laatste thuiswedstrijd

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

United speelde tegen Brentford haar laatste thuiswedstrijd voor Erik ten Hag het stokje over neemt op Old Trafford. Met na het duel tegen Brentford nog twee uitduels op het programma had United nog een theoretische kans op plaatsing voor de Champions League. Het behalen van de daarvoor benodigde vierde plek op de ranglijst is evenwel niets minder dan een utopie voor de Red Devils, die hoogstwaarschijnlijk dus genoegen zullen moeten nemen met Europa League-voetbal tijdens het debuutseizoen van Ten Hag.

De zesde klassering is voor het tweede Europese toernooi voldoende, en met een marge van zes punten op West Ham lijkt die positie wel een redelijke zekerheid. Desalniettemin stelde United maandagavond al vroeg orde op zaken, toen Bruno Fernandes in minuut 9 de 1-0 verzorgde op aangeven van Anthony Elanga.

Brentford, met Christian Eriksen in de basis, kon voor rust weinig uitrichten en zag United via Ronaldo nog voor de thee op 2-0 komen, maar kon opgelucht adem halen toen de VAR die treffer afkeurde.

Op precies een uur spelen werd het alsnog 2-0, via Ronaldo die vanaf elf meter alsnog zijn treffer kreeg. Daarmee werd het een plezierig uitzwaai-duel, want het publiek dat was opgeroepen in de 73e minuut te vertrekken uit protest tegen het beleid van de familie Glazer (de clubeigenaren, red.), was al even niet meer getrakteerd op een soepele avond in eigen huis en bleef dus zitten voor meer. Dat kreeg het ook via Raphael Varane, die met zijn eerste treffer in dienst van United het duel definitief besliste.

Manchester United besluit het Premier League seizoen op bezoek bij achtereenvolgens Brighton en Crystal Palace, waarna het afhankelijk is van andere teams voor wat betreft de erfenis die zal worden achtergelaten voor Erik ten Hag.