Max Verstappen zit boordevol ideeën voor eigen racetak: ’Het is zijn kindje’

Door Erik van Haren

Max Verstappen: „Natuurlijk ligt mijn belangrijkste focus op de Formule 1, maar ik wil uiteindelijk ook andere dingen doen.” Ⓒ Getty Images

Iedereen kent Max Verstappen als tweevoudig wereldkampioen Formule 1. Tegelijkertijd is de Red Bull-coureur ook zeer betrokken bij zijn eigenhandig opgezette racetak: Verstappen.com Racing. Ook daarin is de Limburger (25) ongekend ambitieus. Want als hij ergens aan begint, dan dient de perfectie op z’n minst benaderd te worden.