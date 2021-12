Michael van Gerwen jaagt op vierde WK-titel: ’Er zit nog meer in de tank’

Darts

Michael van Gerwen tevreden met loting WK-darts: ’Maar daar schuilt ook wel het gevaar’

Michael van Gerwen weet sinds maandagavond tegen wie hij het in de tweede ronde van het WK darts gaat opnemen. Mighty Mike komt als geplaatste speler pas in de tweede ronde in actie en treft daarin de winnaar van de partij tussen Chas Barstow en John Norman jr.