Vriendin Teunissen na bizarre wending in Tour: ’Hij is onsterfelijk’

Achter de schermen vliegen Mike Teunissen en zijn vriendin Corine elkaar in de armen. Ⓒ Telesport

BRUSSEL - Mike Teunissen geloofde het zelf met nog vele anderen niet dat hij zojuist de eerste Tour-etappe had gewonnen, evenals vriendin Corine en zijn beste vriend Ike. De laatste stond met tranen in zijn ogen achter het podium, om vervolgens in de armen van de geletruidrager te vliegen. ,,Wat Mike net tegen me zei? Ik heb veel indruk gemaakt hè? Typisch Mike”, aldus Ike, waarop Corine reageerde met: ,,Hij is onsterfelijk.”