Sport Kort: Ibrahimovic moet weer passen bij AC Milan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ibrahimovic weer geblesseerd en minstens een week buitenspel

18.58 uur: Zlatan Ibrahimovic moet ook bij een deel van de belangrijke slotfase van het seizoen geblesseerd toekijken bij de Italiaanse koploper AC Milan. De 40-jarige Zweed is er een week tot tien dagen uit vanwege een knieblessure, zei zijn coach Stefano Pioli op een persconferentie. Vrijdag speelt Milan in de competitie tegen Genoa, dinsdag is rivaal Internazionale de tegenstander in de halve finales van de beker.

Ibrahimovic miste dit seizoen vaker wedstrijden door blessures, maar in de negentien competitiewedstrijden die hij speelde scoorde de vedette toch acht keer. Zijn club staat met nog zes wedstrijden te gaan twee punten voor op achtervolgers Internazionale en Napoli. Inter moet nog wel een wedstrijd inhalen.

Pioli zei te hopen dat Ibrahimovic er snel weer bij is, om in de beslissende fase van het seizoen weer belangrijk te kunnen zijn. De afgelopen vijf competitiewedstrijden kreeg zijn ploeg geen doelpunten tegen, maar scoorden de Milanezen ook maar drie keer.

Het vele blessureleed riep ook de vraag op of Ibrahimovic volgend seizoen nog doorgaat bij Milan, waar zijn contract deze zomer afloopt. „Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste keuze zal maken. Wat hij ook besluit te doen, wij zullen hem steunen”, aldus Pioli.

Britse overheid treft ook sancties tegen directeur Chelsea

18.23 uur: De Britse overheid treft ook sancties tegen Eugene Tenenbaum, die bij voetbalclub Chelsea in de directie zit. Hij heeft volgens de Britse overheid te nauwe banden met Roman Abramovich, de Russische eigenaar van de club tegen wie eerder al zware maatregelen zijn getroffen. Aanleiding is de inval van Rusland in Oekraïne.

De sancties werden ook opgelegd aan David Davidovich, een zakelijke bondgenoot van Abramovich. De Britse overheid gaat onder meer de tegoeden van Tenenbaum en Davidovich bevriezen, die volgens de overheid zeer omvangrijk zijn. De twee zouden onder meer zakelijke belangen van Abramovich hebben overgenomen, toen die op de sanctielijst kwam te staan. Abramovich liet eerder al weten Chelsea te verkopen.

„We blijven ons richten op een groep mensen die dicht bij het Kremlin staat”, zo liet het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten. „We gaan ook door met het nemen van maatregelen totdat de invasie van Rusland in Oekraïne is mislukt.”

Tolhoek mist Ardennenklassiekers

18.20 uur: Wielrenner Antwan Tolhoek gaat volgende week niet van start voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse klimmer van Trek-Segafredo is nog niet hersteld van de gevolgen van een virus. Hij hoopt later deze maand tijdens de Ronde van Romandië zijn rentree te maken.

Tolhoek haalde onlangs niet zijn normale niveau tijdens de Ronde van Baskenland en de Brabantse Pijl. Op advies van de medische staf van zijn wielerploeg heeft hij een korte rustperiode ingelast.

Woods naar Ierland voor wedstrijd op Adare Manor

17.03 uur: Golfer Tiger Woods neemt op 4 en 5 juli deel aan de JP McManus Pro-Am in Ierland. Hij wil zich op de baan van Adare Manor in Limerick voorbereiden op het Brits Open. Dat majortoernooi staat voor 14 tot en met 17 juli op het programma in het Schotse St Andrews.

Woods was vorig jaar maandenlang niet in staat om te lopen na een zwaar verkeersongeluk. Hij maakte afgelopen weekeinde tijdens de Masters in Augusta zijn rentree. Woods eindigde als 47e met 13 slagen boven het baangemiddelde. Hij noemde het een van de grootste prestaties uit zijn carrière. „Voor het niet winnen van een toernooi zeker, zonder enige twijfel”, zei de vijftienvoudig winnaar van een major.

Woods weet nog niet of hij in aanloop naar het Brits Open ook nog meedoet aan het US PGA Championship in mei. „Een volledig schema zal ik niet meer kunnen spelen, dus pik ik de grote evenementen eruit”, zei hij.

PEC en FC Twente spelen gelijk in besloten oefenduel

15.05 uur: PEC Zwolle en FC Twente hebben in een besloten oefenduel gelijkgespeeld. Het werd 1-1 in Zwolle, waar de eindstand al na een klein half uur was bereikt. Manfred Ugalde zette FC Twente in de zesde minuut op voorsprong en 20 minuten later maakte Max de Waal gelijk.

Beide clubs, die niet in hun sterkste formatie aantraden, komen aanstaand weekend niet in actie in de Eredivisie. Zondag staat de bekerfinale tussen PSV en Ajax op het programma.

PEC boekte zondag een 2-1-zege op AZ en nam daardoor afstand van de laatste plaats.

FC Utrecht versloeg Go Ahead Eagles met ruim verschil: 3-0. In Deventer had de uitploeg al na een kwartier spelen twee keer gescoord, via middenvelder Quinten Timber en aanvaller Othmane Boussaid. In de tweede helft, toen beide teams meerdere wisselspelers speeltijd gunden, kwam ook middenvelder Bart Ramselaar nog tot scoren.

FC Utrecht staat met nog vijf competitiewedstrijden te gaan zevende, Go Ahead twee plekken lager.

Ineos met Van Baarle, maar zonder Pidcock in Parijs-Roubaix

14.33 uur: Dylan van Baarle is aangewezen als een van de kopmannen bij de Britse ploeg Ineos Grenadiers voor de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. De 29-jarige wielrenner eindigde dit seizoen als tweede in de Ronde van Vlaanderen.

Tom Pidcock ontbreekt zondag aan de start van de kasseienkoers door Noord-Frankrijk. De wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen mountainbiken richt zich op de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De Italiaan Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, is medekopman bij Ineos. Ganna won in 2016 de versie van Parijs-Roubaix bij de beloften, maar als eliterenner heeft de tijdritspecialist nog weinig gepresteerd in de ’Hel van het Noorden’. Hij finishte een keer buiten de tijd en viel bij zijn tweede deelname uit. Dit seizoen was hij ook niet te zien in de Vlaamse voorjaarskoersen.

De Amerikaan Magnus Sheffield debuteert in de koers. Hij won woensdag de Brabantse Pijl. Ook de Pool Michal Kwiatkowski, die afgelopen zondag zegevierde in de Amstel Gold Race, is opgenomen in de ploeg van Ineos voor Parijs-Roubaix.

Grigor Dimitrov schakelt Ruud uit in Monte Carlo

13.49 uur: Grigor Dimitrov heeft zich ten koste van de Noor Casper Ruud geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo. Het werd 6-3 7-5 voor de Bulgaarse nummer 29 van de wereld.

Dimitrov maakte het na ruim anderhalf uur op zijn derde wedstrijdpunt af nadat een bal van Ruud net achter de baseline was beland. Zodoende plaatste Dimitrov zich voor de vierde keer voor de kwartfinales in negen optredens.

„Ik keek echt uit naar deze wedstrijd. Casper is een geweldige speler en dat bewijst hij keer op keer op jonge leeftijd. Ik was benieuwd hoe ik ervoor zou staan fysiek en mentaal”, zei de 30-jarige Dimitrov, die het nu opneemt tegen de winnaar van het duel tussen de Pool Hubert Hurkacz en Albert Ramos Viñolas uit Spanje.

De Amerikaan Taylor Fritz was met 7-6 (4) 7-5 te sterk voor zijn landgenoot Sebastian Korda, die een ronde eerder nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic is al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.

Polen en Slovenië nieuwe gastlanden WK volleybal voor mannen

13.04 uur: Polen en Slovenië pakken deze zomer gezamenlijk de organisatie van het WK volleybal voor mannen op. Het toernooi zou aanvankelijk in Rusland worden gehouden, maar de internationale bond FIVB heeft het daar weggehaald vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte het nieuws bekend. „Rusland zou de gastheer zijn van het wereldkampioenschap volleybal, maar je kunt je toch niet voorstellen dat iedereen naar het Russische volkslied gaat luisteren alsof er niets gebeurd is”, zei Morawiecki. „Daarom protesteerden we ertegen.”

Polen won de laatste twee WK’s bij de mannen en verdedigt dus mede in eigen land de titel. Het toernooi duurt van 26 augustus tot en met 11 september. De finale en de strijd om brons zijn in Polen. Het Nederlands team is een van de deelnemers. Oranje is ingedeeld in groep F, met Argentinië, Iran en Egypte als tegenstanders.

Ploeg Van der Poel met vijf Belgen en Zwitser in Parijs-Roubaix

12.17 uur: Mathieu van der Poel wordt zondag in Parijs-Roubaix bijgestaan door vijf Belgen en een Zwitser. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix wordt vergezeld door Senne Leysen, Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote en de Zwitserse kampioen Silvan Dillier.

De 27-jarige Van der Poel werd in oktober vorig jaar bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix meteen derde. Hij moest in de sprint op de piste van Roubaix alleen Europees kampioen Sonny Colbrelli en de Belg Florian Vermeersch voor zich dulden.

Afgelopen weekend werd Van der Poel tijdens de Amstel Gold Race nog bijgestaan door een landgenoot, Oscar Riesebeek. Van der Poel werd uiteindelijk vierde.

Willem II na dit seizoen op zoek naar nieuwe baas jeugdopleiding

11.43 uur: Willem II gaat na dit seizoen op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding. De Tilburgse club heeft besloten afscheid te nemen van Bastiaan Riemersma, wiens contract deze zomer afloopt. Riemersma was vijf jaar in dienst.

Sinds zijn aanstelling in 2017 is Riemersma onder meer verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een eigen complex en het verbeteren van de faciliteiten. „Natuurlijk hebben we qua faciliteiten veel bereikt, maar het doel van de jeugdopleiding is om de stap van de talenten naar het eerste elftal zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden”, aldus Riemersma. „Het doet me daarom goed te zien dat een speler als Wesley Spieringhs, afkomstig uit deze regio en onze jeugdopleiding, die stap heeft kunnen maken.”

Bij Willem II vertrokken eerder dit seizoen trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen. Willem II staat 17e en moet vrezen voor degradatie.

Spurs uitgeschakeld voor play-offs NBA

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs zijn uitgeschakeld voor de play-offs van de NBA. De ploeg van de 73-jarige coach Gregg Popovich verloor in de barrages met 113-103 van New Orleans Pelicans. C.J. McCollum was topschutter bij de Pelicans met 32 punten. De ploeg uit New Orleans speelt nu tegen Los Angeles Clippers om uit te maken wie vanuit de Western Conference als achtste ploeg de play-offs ingaat.

Atlanta Hawks was in de barrages van de Eastern Conference veel te sterk voor Charlotte Hornets: 132-103. De Hawks treffen nu Cleveland Cavaliers in de strijd om het laatste ticket uit die divisie voor de play-offs. Zes spelers van de Hawks noteerden scores in de dubbele cijfers, met Trae Young als beste schutter met 24 punten. De’Andre Hunter maakte er 22.