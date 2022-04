Sport Kort: Spurs uitgeschakeld voor play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Spurs uitgeschakeld voor play-offs NBA

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs zijn uitgeschakeld voor de play-offs van de NBA. De ploeg van de 73-jarige coach Gregg Popovich verloor in de barrages met 113-103 van New Orleans Pelicans. C.J. McCollum was topschutter bij de Pelicans met 32 punten. De ploeg uit New Orleans speelt nu tegen Los Angeles Clippers om uit te maken wie vanuit de Western Conference als achtste ploeg de play-offs ingaat.

Atlanta Hawks was in de barrages van de Eastern Conference veel te sterk voor Charlotte Hornets: 132-103. De Hawks treffen nu Cleveland Cavaliers in de strijd om het laatste ticket uit die divisie voor de play-offs. Zes spelers van de Hawks noteerden scores in de dubbele cijfers, met Trae Young als beste schutter met 24 punten. De'Andre Hunter maakte er 22.