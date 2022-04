Sport Kort: Willem II na dit seizoen op zoek naar nieuwe baas jeugdopleiding

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Polen en Slovenië nieuwe gastlanden WK volleybal voor mannen

13.04 uur: Polen en Slovenië pakken deze zomer gezamenlijk de organisatie van het WK volleybal voor mannen op. Het toernooi zou aanvankelijk in Rusland worden gehouden, maar de internationale bond FIVB heeft het daar weggehaald vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte het nieuws bekend. "Rusland zou de gastheer zijn van het wereldkampioenschap volleybal, maar je kunt je toch niet voorstellen dat iedereen naar het Russische volkslied gaat luisteren alsof er niets gebeurd is", zei Morawiecki. "Daarom protesteerden we ertegen."

Polen won de laatste twee WK's bij de mannen en verdedigt dus mede in eigen land de titel. Het toernooi duurt van 26 augustus tot en met 11 september. De finale en de strijd om brons zijn in Polen. Het Nederlands team is een van de deelnemers. Oranje is ingedeeld in groep F, met Argentinië, Iran en Egypte als tegenstanders.

Ploeg Van der Poel met vijf Belgen en Zwitser in Parijs-Roubaix

12.17 uur: Mathieu van der Poel wordt zondag in Parijs-Roubaix bijgestaan door vijf Belgen en een Zwitser. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix wordt vergezeld door Senne Leysen, Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote en de Zwitserse kampioen Silvan Dillier.

De 27-jarige Van der Poel werd in oktober vorig jaar bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix meteen derde. Hij moest in de sprint op de piste van Roubaix alleen Europees kampioen Sonny Colbrelli en de Belg Florian Vermeersch voor zich dulden.

Afgelopen weekend werd Van der Poel tijdens de Amstel Gold Race nog bijgestaan door een landgenoot, Oscar Riesebeek. Van der Poel werd uiteindelijk vierde.

Willem II na dit seizoen op zoek naar nieuwe baas jeugdopleiding

11.43 uur: Willem II gaat na dit seizoen op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding. De Tilburgse club heeft besloten afscheid te nemen van Bastiaan Riemersma, wiens contract deze zomer afloopt. Riemersma was vijf jaar in dienst.

Sinds zijn aanstelling in 2017 is Riemersma onder meer verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een eigen complex en het verbeteren van de faciliteiten. „Natuurlijk hebben we qua faciliteiten veel bereikt, maar het doel van de jeugdopleiding is om de stap van de talenten naar het eerste elftal zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden”, aldus Riemersma. „Het doet me daarom goed te zien dat een speler als Wesley Spieringhs, afkomstig uit deze regio en onze jeugdopleiding, die stap heeft kunnen maken.”

Bij Willem II vertrokken eerder dit seizoen trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen. Willem II staat 17e en moet vrezen voor degradatie.

Spurs uitgeschakeld voor play-offs NBA

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs zijn uitgeschakeld voor de play-offs van de NBA. De ploeg van de 73-jarige coach Gregg Popovich verloor in de barrages met 113-103 van New Orleans Pelicans. C.J. McCollum was topschutter bij de Pelicans met 32 punten. De ploeg uit New Orleans speelt nu tegen Los Angeles Clippers om uit te maken wie vanuit de Western Conference als achtste ploeg de play-offs ingaat.

Atlanta Hawks was in de barrages van de Eastern Conference veel te sterk voor Charlotte Hornets: 132-103. De Hawks treffen nu Cleveland Cavaliers in de strijd om het laatste ticket uit die divisie voor de play-offs. Zes spelers van de Hawks noteerden scores in de dubbele cijfers, met Trae Young als beste schutter met 24 punten. De’Andre Hunter maakte er 22.