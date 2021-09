Sport kort: blessurezorgen bij Manchester City

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Guardiola heeft vroeg in het seizoen al blessurezorgen bij City

08:04 uur: Het seizoen is pas net begonnen, maar trainer Pep Guardiola heeft bij Manchester City al te maken met een flinke lijst aan blessuregevallen. De Spanjaard kan dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Wycombe Wanderers vanwege fysieke problemen niet beschikken over de verdedigers John Stones, Aymeric Laporte en Oleksandr Zintsjenko en de middenvelders Rodri en Ilkay Gündogan.

„Sommige spelers hebben ook wat rust nodig, gezien de wedstrijden die eraan komen”, zegt Guardiola, die de Portugese verdedigers Rúben Dias en João Cancelo spaart tegen Wycombe Wanderers omdat ze tot nu toe alles hebben gespeeld. „Ik heb geen andere keuze dan wat jonge spelers op te stellen. Dit is een mooie kans voor de talenten uit onze jeugdopleiding.”

Nederlands honkbalteam prolongeert Europese titel

07:00 uur Het Nederlands honkbalteam heeft in Italië voor de 24e keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen versloeg Israël in de finale met 9-4. Voor Oranje was het sinds 2014 de vierde Europese titel op rij.

Cruciaal in de finale in Turijn was een homerun van Roger Bernadina in de zevende inning met twee honken bezet. Daarmee werkte Oranje een achterstand van 1-4 weg: 4-4. Kort daarna kwam ook Ray-Patrick Didder tot scoren uit een honkslag van Sharlon Schoop: 5-4. Met 4 punten in de achtste inning stelde de ploeg van ’t Hoen de eindzege nadien toch nog royaal veilig.