Sport Kort: Olympisch zwemkampioene Madison Wilson met corona in het ziekenhuis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympisch zwemkampioene Wilson met coronabesmetting in ziekenhuis

23.41 uur: Olympisch zwemkampioene Madison Wilson is met een coronabesmetting opgenomen in een ziekenhuis. De Australische heeft dat zelf laten weten, met de toevoeging dat ze volledig is gevaccineerd. Wilson heeft afgezegd voor een internationale wedstrijd, waaraan ze binnenkort zou deelnemen.

Ze verwacht niet lang in het ziekenhuis te blijven. „Ik ben er zeker van dat ik binnenkort weer naar huis kan. Waarschijnlijk ben ik over een paar dagen weer fit.” Wilson maakte deel uit van het Australische estafetteteam, dat in Tokio op de 4x100 meter vrije slag goud won. Vijf jaar eerder had ze in Rio de Janeiro ook al goud veroverd met haar land.

Parsons blijft voorzitter Paralympisch Comité

20.58 uur: Andrew Parsons blijft vrijwel zeker nog vier jaar voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité. De Braziliaan heeft gezegd zich bij een congres in december herkiesbaar te stellen. Er zijn vooralsnog geen tegenkandidaten en de verwachting is ook niet dat die er nog gaan komen.

Parsons is sinds 2017 voorzitter van de organisatie.

AZ’er Clasie twee duels aan de kant na rode kaart

19.00 uur: AZ-trainer Pascal Jansen kan twee competitieduels geen beroep doen op Jordy Clasie. De middenvelder kreeg zondag in het uitduel met Heracles Almelo (3-2) de rode kaart na een overtreding op Luca De La Torre. AZ en Clasie accepteerden maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk.

Dat houdt in dat Clasie de duels met FC Twente (donderdag) en Go Ahead Eagles (zondag) mist. De middenvelder kreeg overigens pas rood na ingrijpen van de VAR. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had de tackle van Clasie slechts bestraft met een gele kaart. Maar hij trok alsnog rood nadat hij door de videoscheidsrechter was uitgenodigd de beelden terug te zien.

Oranje-coach Parsons: WK om het jaar is niet goed voor de spelers

16.56 uur: Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft zich in navolging van zijn voorgangster Sarina Wiegman uitgesproken tegen een WK dat om het jaar wordt gehouden. De mondiale federatie FIFA overweegt de eindronde voor zowel mannen als vrouwen één keer per twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

„Bij grote beslissingen als deze moet de sport voorop staan. En in dit geval de spelers, zij zijn de sport”, zegt Parsons. „Je moet kijken wat het beste is voor de spelers. En als er andere redenen zijn dan de belangen van de spelers, dan moet je het absoluut niet doen. Als je naast het clubvoetbal iedere twee jaar een WK gaat houden, dan krijg je een heel rare situatie.”

Wiegman, die bondscoach van Engeland is geworden, denkt er hetzelfde over. „Het is niet goed voor de gezondheid van de spelers, het zijn geen robots”, zei de 51-jarige oud-voetbalster. „Als je ieder jaar al die toernooien hebt, wanneer moeten de spelers dan rusten en herstellen van een intens jaar?”

Parsons speelt dinsdag in Reykjavik met zijn ploeg de tweede kwalificatiewedstrijd richting het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De FIFA wil de internationale speelkalender voor de periode daarna hervormen. De Nederlandse bond KNVB doet samen met de Belgische en Duitse bond een poging het WK van 2027 binnen te halen. De drie buurlanden bereiden sinds vorig jaar een ’bid’ voor.

Voetbalsters willen in Reykjavik mislukte start rechtzetten

16.56 uur: De Nederlandse voetbalsters willen dinsdag in Reykjavik de teleurstelling over de mislukte start van de WK-kwalificatie van zich af spelen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Mark Parsons kwam vrijdag in Groningen niet verder dan een moeizaam gelijkspel tegen Tsjechië (1-1). „We hebben nog genoeg wedstrijden te gaan; als we die allemaal winnen, is er niets aan de hand”, zegt verdedigster Aniek Nouwen een dag voor het duel met IJsland (aftrap 20.45 uur).

„We weten zelf ook wel dat we van Tsjechië hadden moeten winnen. Maar ja, dat is niet gebeurd. We hebben er alle vertrouwen in dat we van IJsland wel gaan winnen”, aldus de 22-jarige Brabantse, bezig aan haar eerste seizoen bij de Engelse topclub Chelsea. „We hebben gehoord dat IJsland een fysieke ploeg heeft, die graag de lange bal speelt. We denken dat ze zich wat minder terugtrekken dan Tsjechië deed, maar IJsland gaat wel graag de fysieke strijd aan. Wij moeten zorgen dat we aan voetballen toekomen en ons eigen spel spelen.”

Parsons beschikt over een fitte selectie. De opvolger van Sarina Wiegman was na de 1-1 tegen Tsjechië opvallend genoeg een stuk positiever gestemd dan zijn speelsters. „De speelsters keken met name naar wat er niet goed ging. Maar als coach kijk ik vooral naar wat er wél goed ging”, zegt Parsons. „We hadden maar vier dagen met elkaar getraind, we maken een nieuwe start met nieuwe speelsters. Ze werden in de dagen voor de wedstrijd overladen met informatie. Met elkaar deden ze al zoveel dingen goed in de wedstrijd, in lijn met de plannen die we hebben. Wat dat betreft hebben we al veel bereikt.”

Nouwen, inmiddels een vaste waarde in Oranje, onderschrijft die woorden. „Als ploeg zijn we alleen tevreden als we winnen en dat deden we niet. Met een gelijkspel is niemand blij. Maar we hebben op tactisch vlak ook dingen echt goed gedaan. Het zijn kleine dingetjes. Mark wil dat de verdedigers hoger op het veld staan als we aan het aanvallen zijn. Dat is anders dan voorheen, maar wel goed voor ons.”

Rode kaart Ngonge van FC Groningen kwijtgescholden

16.55 uur: FC Groningen kan woensdag aanvaller Cyril Ngonge opstellen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie. De aanklager betaald voetbal heeft de rode kaart die de Belg zaterdag kreeg in het verloren uitduel met Willem II kwijtgescholden, meldt de club op zijn website.

Ngonge, dit seizoen al goed voor drie goals, raakte na het laatste fluitsignaal in Tilburg betrokken bij een opstootje tussen meerdere spelers van FC Groningen en Willem II en kreeg van scheidsrechter Jeroen Manschot een rode kaart. „De aanklager betaald voetbal heeft kennis genomen van de ingediende beelden en verklaringen en op basis hiervan besloten de rode kaart te seponeren. Hierdoor is Ngonge komende woensdagavond gewoon inzetbaar voor hoofdtrainer Danny Buijs”, aldus het bericht van FC Groningen.

Kuntz tekent driejarig contract als bondscoach Turkije

16.01 uur: Stefan Kuntz heeft voor drie jaar getekend als bondscoach van de Turkse nationale voetbalploeg. De 58-jarige Duitser werd maandag gepresenteerd als de opvolger van Senol Günes, die eerder deze maand na de zware nederlaag in de WK-kwalificatie tegen het Nederlands elftal (6-1) werd ontslagen.

Kuntz was succesvol als trainer van Jong Duitsland, met twee Europese titels. Hij krijgt als opdracht om Turkije naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen. Turkije staat derde in groep G, met 2 punten minder dan Nederland en Noorwegen.

Als voetballer speelde Kuntz voornamelijk bij Duitse clubs, maar hij kwam ook een seizoen uit voor het Turkse Besiktas. „Voor mij is het een beetje als thuiskomen”, zei Kuntz maandag in Istanbul. „Ik wil de meest Duitse Turk of de meest Turkse Duitser worden. Ik ben vol energie, omdat ik weet waartoe Turkse spelers in staat zijn.”

Kuntz debuteert op 8 oktober in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie.

Wiegman: WK voetbal niet om het jaar, spelers zijn geen robots

15.10 uur: Bondscoach Sarina Wiegman van de Engelse voetbalsters is tegen het plan van de FIFA om het WK één keer in de twee jaar te houden in plaats van eens per vier jaar. „Het is niet goed voor de gezondheid van de spelers, het zijn geen robots. Als je ieder jaar al die toernooien hebt, wanneer moeten de spelers dan rusten en herstellen van een intens jaar?”, zei Wiegman een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Luxemburg.

De mondiale federatie FIFA wil de internationale speelkalender gaan hervormen. De FIFA speelt met het idee om het WK om het jaar te gaan organiseren. „Ik zou het niet doen”, aldus Wiegman. „In Europa is nu alles heel goed georganiseerd. Je hebt het EK, de Olympische Spelen en het WK, dat zijn allemaal belangrijke toernooien in Europa. Ik vind het geen goed idee om die vaker te gaan houden. Ik hoop dat de FIFA met alle betrokkenen gaat praten en de adviezen van coaches met internationale ervaring tot zich neemt. De mening van de spelers is ook belangrijk, daar moeten ze ook mee gaan praten.”

Wiegman debuteerde afgelopen week als bondscoach van Engeland met een klinkende zege op Noord-Macedonië: 8-0. De 51-jarige Haagse leidde de afgelopen jaren de Nederlandse voetbalsters naar de wereldtop. Haar opvolger Mark Parsons debuteerde vrijdag met een gelijkspel in de WK-kwalificatie tegen Tsjechië (1-1).

Marathon Eindhoven gaat door zonder coronatoegangsbewijs

15.03 uur: De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het doorgaan van de marathon op 10 oktober. Deelnemers en toeschouwers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, meldt organisator Golazo.

Het loslaten van de 1,5 meterregel per 25 september betekent dat de deelnemers zonder beperkingen kunnen hardlopen. De bezoekers mogen zich ook vrij bewegen langs het parcours. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is er voldoende ruimte voor doorstroming.

Al eerder was bekend dat Leiden eveneens op 10 oktober de traditionele marathon organiseert. Ook hier is een toegangsbewijs, waarmee onder meer kan worden aangetoond dat iemand gevaccineerd is of recent negatief getest is op het coronavirus, niet verplicht voor deelnemers én toeschouwers. „Bezoekers hebben meer dan voldoende kilometers om zich op te stellen om de marathon te kunnen zien”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De 37e editie van de marathon van Eindhoven kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De startbewijzen voor die afgelaste wedstrijd zijn geldig voor de komende editie. In 2019 telde het loopfestijn in de Brabantse stad in totaal 23.500 inschrijvingen voor alle afstanden.

„Voor de duizenden lopers die al zo lang uitkijken naar ’Eindhoven’ en alle andere betrokkenen is dit geweldig nieuws”, zegt Mario Kadiks, directeur van Golazo. „Met de gemeente gaan we nu zo snel mogelijk verder in gesprek over enkele aanpassingen die de veiligheid van ons sfeervolle evenement waarborgen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten staat niets een succesvolle Marathon Eindhoven in de weg.”

De organisaties van de marathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) treffen momenteel ook voorbereidingen voor een evenement met duizenden deelnemers. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet al weten dat hij een vergunning zal afgeven voor de 40e editie van de hardloopklassieker door Rotterdam. Organisator Le Champion van het hardloopevenement in Amsterdam is in overleg met de gemeente „om de puntjes op de i te zetten” voor de 45e editie.

Rotterdam maakte al de komst bekend van de Belg Bashir Abdi, die op de Olympische Spelen in Tokio brons veroverde op de marathon. Abdi wil het Europees record van 2.04.16 aanvallen.

Marathon van Berlijn rekent op 25.000 deelnemers

14.15 uur: De marathon van Berlijn verwacht komende zondag 25.000 deelnemers. Met dat aantal is het volgens de organisatie het grootste hardloopevenement sinds de uitbraak van de coronapandemie. Vorig jaar werd de marathon afgelast vanwege het virus.

„De tijd is rijp dat we als sportmetropool een boodschap naar de wereld sturen”, zegt wedstrijddirecteur Jürgen Lock. Hij denkt dat 90 procent van de deelnemers volledig gevaccineerd is of corona heeft gehad. De overige 10 procent moet een negatieve test laten zien om mee te kunnen lopen. Toeschouwers langs de kant van het parcours moeten een mondkapje dragen. „Alle lopers kunnen vrij rennen”, aldus Lock.

De marathon van Berlijn is een van de grootste stadsmarathons van de wereld en staat bekend om zijn snelle parcours. De Keniaan Eliud Kipchoge liep in 2018 het huidige wereldrecord van 2.01.39 over de afstand van 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad. Een jaar later finishte de Ethiopiër Kenenisa Bekele in 2.01.41 als eerste in Berlijn. De winnaar van de laatst gehouden editie is de meest prominente deelnemer in de wedstrijd van zondag.

De stadsmarathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) treffen momenteel ook voorbereidingen voor een evenement met duizenden deelnemers. De precieze aantallen zijn nog niet bekend.

Liverpool voorlopig zonder middenvelder Thiago

13.28 uur: De Engelse voetbalclub Liverpool moet het voorlopig doen zonder middenvelder Thiago Alcantara. De Spaanse international heeft een kuitblessure, zaterdag opgelopen tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (3-0). Thiago mist in ieder geval het bekerduel met Norwich City in de League Cup en de wedstrijd tegen Brentford in de Premier League.

Volgens Pepijn Lijnders, de assistent van hoofdtrainer Jürgen Klopp, is niet duidelijk hoe lang de Spanjaard precies aan de kant staat. „We moeten wachten op de scans tot we een duidelijke diagnose kunnen stellen. Hij zal er deze week in ieder geval niet bij zijn”, aldus Lijnders. „We gaan hem missen. In een week tijd raken we twee belangrijke middenvelders kwijt, dat is heel jammer.” Vorige week liep Harvey Elliott tegen Leeds United een zware enkelblessure op. De 18-jarige Engelsman is enkele maanden uitgeschakeld.

Aanvaller Roberto Firmino gaat deze week de training hervatten. De Braziliaan miste de laatste drie wedstrijden vanwege een hamstringblessure en ontbreekt dinsdag ook nog tegen Norwich City, net als de zieke Trent Alexander-Arnold.

’Beste wielrenner van Duitsland’ Schachmann fit voor WK

13.11 uur: Duitsland kan Maximilian Schachmann inzetten in de wegrace bij de WK wielrennen in België. De 27-jarige renner is fit verklaard door de Duitse wielerbond. „Hij voelt zich weer top en al zijn testwaarden zijn heel goed”, zei bondscoach Jens Zemke, die Schachmann de „beste wielrenner van Duitsland” vindt.

Schachmann won dit jaar Parijs-Nice, eindigde als derde in de Amstel Gold Race en veroverde de Duitse titel op de weg. De renner van Bora-hansgrohe gaf onlangs in de Ronde van Spanje na twaalf etappes op omdat hij zich slecht voelde.

Zemke heeft Schachmann niet aangewezen als de kopman van de Duitse ploeg in de wegrace. Die rol is weggelegd voor Nils Politt. De wegrace bij de mannen, van Antwerpen naar Leuven, is zondag.

FIFA gaat omstreden plannen voor WK bespreken met voetbalbonden

10:55 uur De mondiale voetbalfederatie FIFA gaat eind deze maand de omstreden plannen voor aanpassing van de internationale wedstrijdkalender bespreken met alle nationale bonden. Dat gebeurt op 30 september via een digitale bijeenkomst. De FIFA wil onder meer vaker een WK voetbal houden: één keer in de twee jaar in plaats van eens per vier jaar.

Zeker vanuit Europa komt veel kritiek op de plannen om het WK om het jaar te houden. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese bond UEFA heeft zich daar fel tegen uitgesproken. Volgens Ceferin zien ook Argentinië en Brazilië, twee toonaangevende landen in het internationale voetbal, niets in de plannen.

Van de Zandschulp zakt één plek op wereldranglijst

09:00 uur Botic van de Zandschulp staat op de wereldranglijst één plek lager dan vorige week. De 25-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 63e plaats. Van de Zandschulp had vorige week een enorme sprong gemaakt op de mondiale ranking dankzij zijn prestaties op de US Open.

De tennisser bereikte in New York als qualifier de kwartfinales van het grandslamtoernooi. Op de wereldranglijst schoot Van de Zandschulp omhoog van de 117e naar de 62e plaats. Afgelopen week kwam hij voor het Daviscupteam in actie tegen Uruguay. Van de Zandschulp won de eerste enkelpartij in Montevideo, waarna Oranje uitliep naar een overtuigende zege van 4-0.

De enige Nederlander in de mondiale top 100 werd op de ranglijst gepasseerd door de Fransman Benjamin Bonzi, die een challengertoernooi won en daardoor klom naar de 61e plaats.

Bij de vrouwen staat Arantxa Rus op de 76e plaats.

Guardiola heeft vroeg in het seizoen al blessurezorgen bij City

08:04 uur: Het seizoen is pas net begonnen, maar trainer Pep Guardiola heeft bij Manchester City al te maken met een flinke lijst aan blessuregevallen. De Spanjaard kan dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Wycombe Wanderers vanwege fysieke problemen niet beschikken over de verdedigers John Stones, Aymeric Laporte en Oleksandr Zintsjenko en de middenvelders Rodri en Ilkay Gündogan.

„Sommige spelers hebben ook wat rust nodig, gezien de wedstrijden die eraan komen”, zegt Guardiola, die de Portugese verdedigers Rúben Dias en João Cancelo spaart tegen Wycombe Wanderers omdat ze tot nu toe alles hebben gespeeld. „Ik heb geen andere keuze dan wat jonge spelers op te stellen. Dit is een mooie kans voor de talenten uit onze jeugdopleiding.”

Nederlands honkbalteam prolongeert Europese titel

07:00 uur Het Nederlands honkbalteam heeft in Italië voor de 24e keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen versloeg Israël in de finale met 9-4. Voor Oranje was het sinds 2014 de vierde Europese titel op rij.

Cruciaal in de finale in Turijn was een homerun van Roger Bernadina in de zevende inning met twee honken bezet. Daarmee werkte Oranje een achterstand van 1-4 weg: 4-4. Kort daarna kwam ook Ray-Patrick Didder tot scoren uit een honkslag van Sharlon Schoop: 5-4. Met 4 punten in de achtste inning stelde de ploeg van ’t Hoen de eindzege nadien toch nog royaal veilig.