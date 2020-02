Ajax-trainer Ten Hag: ’Wij hebben Getafe groot gemaakt’

„We zijn te weinig in ons spel gekomen”, analyseerde Ten Hag. „We konden onze vrije man niet vinden en leden veel te veel balverlies. Daardoor liepen we steeds achter de feiten aan. We hebben Getafe sterk gemaakt. Getafe is een lastige ploeg. Maar wij hebben Getafe groot gemaakt.”

Ajax liet zich provoceren door Getafe, dat echt alles deed om de bezoekers uit het spel te halen. „Maar dat wisten we”, zei Ten Hag. „Ze staan niet voor niets derde in Spanje. Ze winnen hier van grote ploegen. Maar wij hebben grote fouten gemaakt. Dat mag niet.”

Ten Hag baalde van de manier waarop Perr Schuurs in blessuretijd de 2-0 inleidde. „Perr weet ook wel dat dit niet goed was. Dat mag niet.” De trainer zag een gefrustreerde Babel tot twee keer toe een fopduik van een tegenstander nadoen. „Dat verwacht ik niet van een ervaren speler.”

„We geven nooit op en zullen donderdag alles geven tegen Getafe”, beloofde Ten Hag. „Maar eerst moet de blik op de wedstrijd van zondag tegen Heracles.”