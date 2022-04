Kristoff pakt Scheldeprijs, Bilbao wint eindelijk in Baskenland

De koers ontbrandde na 20 kilometer al: door waaiers brak het peloton in stukken. Tweevoudig winnaar Jakobsen zat er niet bij op dat moment. En dat gold sowieso voor zijn ploeg Quick Step, want er zat niemand van The Wolfpack bij de kopgroep.

Jakobsen in de achtervolging, maar dat was te laat Ⓒ ANP/HH

Die groep bestond uit 13 renners: onder anderen Kristoff, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Sam Bennett en de Nederlanders Danny van Poppel en Casper van Uden waren van de partij. De achtervolgende groep - met Jakobsen - zat op iets meer dan een minuut in de stromende regen, zo’n 30 km voor de meet.

Kristoff knalde 7 km voor de finish over de kasseien in zijn eentje weg. Wie kon hem nog halen? Niemand, want de ijzersterke Noor won het man tegen man-gevecht vandaag.

Bilbao wint eindelijk rit in ’eigen’ Ronde van Baskenland

De Spanjaard Pello Bilbao heeft de derde etappe van ’zijn’ Ronde van Baskenland gewonnen. De renner van Bahrain Victorious bleef na een lastige rit over 181 kilometer van Llodio naar Amurrio in de sprint van een eerste groep de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe net voor. De derde plaats was voor de Rus Aleksandr Vlasov. Voor de 32-jarige Bilbao was het de eerste keer dat hij een rit won in de ronde op zijn geboortegrond.

Ook klassementsleider Primoz Roglic finishte in de eerste groep. De Sloveen van Jumbo-Visma draagt ook donderdag, wanneer er weer geklommen moet worden, de leiderstrui.