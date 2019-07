West Ham United meldt zich voor Joël Veltman

„Ik sta open voor een transfer”, vertelde Veltman in Oostenrijk. „Ik ben nu 27, heb hierna nog één jaar contract en op zich is dit een mooi moment. Maar het is nog een beetje koffiedik kijken. Er is zeker wat interesse, maar nog niet echt concreet.”

„Mijn wedstrijden in de Champions League vorig seizoen zijn een goed visitekaartje geweest. Ik heb laten zien dat ik na mijn blessure dat niveau weer aankan. Ik ben topfit en was nooit zo sterk als nu. Gelukkig heb ik dat in die wedstrijden kunnen laten zien.”

Bekijk ook: Tadic direct weer op dreef bij Ajax