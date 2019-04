Haase ook in Monte Carlo snel onderuit

De Nederlandse tennisser ging in de eerste ronde ten onder tegen de Rus Andrei Rublev: 6-7 (7) 6-2 5-7. Bij het graveltoernooi van Marrakech werd de 31-jarige Haase vorige week ook in de eerste ronde uitgeschakeld.

Vier setpunten

Tegen de 20-jarige Rublev, die 33e staat op de wereldranglijst, kwam Haase in de tiebreak terug van een achterstand van 2-4. De Hagenaar wist het echter niet af te maken en liet vier setpunten onbenut.

De tweede set ging wel naar de Nederlander, die de Rus twee keer brak. De beslissende set verliep de hele tijd op service. Bij 5-6 ging het echter mis voor Haase, die de partij uiteindelijk verloor met een dubbele fout.

Het was de tweede keer dat beide spelers het tegen elkaar opnamen. Rublev was in 2016 in de ontmoeting voor de Daviscup ook te sterk voor Haase, die momenteel 44e is op de mondiale ranking. Rublev stuit in de tweede ronde in Monte Carlo op de Oostenrijker Dominic Thiem, die als vijfde geplaatst is.