Kogel door kerk: Micky van de Ven heeft droomtransfer naar Premier League te pakken

De Engelsen betalen een transfersom van 40 miljoen euro vast en maximaal 7,5 miljoen euro aan bonussen.

De deal is ook uitstekend nieuws voor FC Volendam dat Van de Ven opleidde, aan VFL Wolfsburg verkocht en over de hele transfersom vijftien procent doorverkoop pakt. Al moet van die – voorlopig 40 miljoen euro – nog wel de koopsom van VFL Wolfsburg (3,5 miljoen euro) worden afgetrokken. Al met al incasseren de Volendammers nu al bijna 5,5 miljoen euro.

De Nederlandse jeugdinternational bekeek zondag in Londen het oefenduel van de Premier League-club met Sjachtar Donetsk (5-1 winst) al vanaf de tribunes. Hij werd eind vorig jaar door toenmalig bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige WK-selectie, maar Van de Ven viel uiteindelijk af voor het toernooi in Qatar.