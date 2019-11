Sport Kort: LA Lakers op dreef in NBA

Basketbal: tiende zege op rij

De basketballers van LA Lakers hebben ook het duel met Washington Wizards tot een goede einde gebracht (125-103). Ze vierden alweer hun tiende zege op rij in de NBA.

Anthony Davis tekende voor 26 punten en 13 rebounds. LeBron James was goed voor 23 punten en 11 assists. Hij kreeg in de slotfase van de wedstrijd rust. Los Angeles Lakers blijft de Western Conference aanvoeren.

De Lakers namen afstand van stadgenoot LA Clippers. De nummer twee van de ranglijst verloor van San Antonio Spurs: 97-107. LaMarcus Aldridge and Derrick White maakten 17 punten voor de ploeg die tien van de vorige elf duels had verloren. De Clippers gingen voor het eerst in acht duels onderuit.