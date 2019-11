Sport Kort: Minderhoud pakt de leiding

Paardensport: Minderhoud aan de leiding

22.35 uur: Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud heeft de leiding genomen in het wereldbekerklassement. De 46-jarige ruiter deed dat door als derde te eindigen bij de wereldbekerwedstrijd in Madrid. Hij kwam met Glock’s Zanardi in de Grand Prix tot een score van 78,350 procent. De winst ging naar de Duitse Dorothee Schneider met DSP Sammy Davis jr.: 82,295. De Spanjaard Claudio Castilla Ruiz werd tweede met Alcaide: 80,230).

Biljart: Blomdahl pakt wereldtitel

21.06 uur: De Zweed Torbjörn Blomdahl is voor de zevende keer in zijn imposante carrière wereldkampioen driebanden geworden. In het Deense Randers versloeg hij met minimaal verschil de Vietnamees D.A.C. Nguyen met 40-37 in 22 beurten.

Blomdahl werd in 1987 in Cairo voor de eerste keer wereldkampioen driebanden en nam daarna het stokje over van Raymond Ceulemans, die vanaf 1963 vrijwel onafgebroken de wereldtitel mee naar België nam. Blomdahl kreeg naast de bloemen ook een cheque van 20.000 euro.

Golf: Van Dam jaagt nog altijd op koppositie

17.27 uur: Anne van Dam heeft op de derde dag van het Andalusië Open de koppositie niet kunnen grijpen. De titelhoudster liet het liggen in het tweede deel. Van Dam begon voortvarend aan haar derde ronde. Op de eerste hole noteerde ze een birdie en op de vijfde hole sloeg ze zelfs een eagle. Ook op hole 6, 7 en 9 noteerde ze vervolgens een birdie.

Toch kwam Van Dam niet uit op een uitmuntende score. In het tweede deel bleven birdies uit en noteerde ze zelfs twee bogeys. Daardoor kwam ze uit op 68 slagen, dezelfde score als op de eerste dag. De 24-jarige Van Dam, die op 205 slagen staat, begint de laatste dag als de nummer 3 van het klassement. Om de titel te prolongeren, moet ze de Zweedse Julia Engström (204 slagen) en de Deense leidster Nanna Koerstz Madsen (202) inhalen.

Baanwielrennen: Büchli derde op keirin

14.32 uur: Matthijs Büchli is als derde geëindigd op het onderdeel keirin van de wereldbekerwedstrijd in Hongkong. De 27-jarige Haarlemmer begon twee ronden voor het einde aan een lange sprint, maar werd ingehaald door winnaar Callum Saunders uit Nieuw-Zeeland en de Brit Jason Kenny.

Harrie Lavreysen eindigde als vierde. Hij won vrijdag al samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland goud op de teamsprint. Büchli veroverde begin dit jaar de wereldtitel op keirin.

Tennis: Scott Griekspoor stopt

10:37 uur: Scott Griekspoor beëindigt zijn tennisloopbaan. De 28-jarige Griekspoor is regerend Nederlands kampioen. In de finale van de NK was hij vorig jaar in de finale te sterk voor Jelle Sels. Vorig jaar was Griekspoor de nummer 205 van de wereld en dat was zijn beste ranking ooit. Hij sluit zijn carrière af als de mondiale nummer 469.

Griekspoor maakte één keer zijn opwachting in de Davis Cup. In september 2018 verloor hij in Canada in drie sets (best-of-three) van de Canadees Milos Raonic. Scott Griekspoor is de broer van de vijf jaar jongere Tallon Griekspoor, de nummer 180 op de wereldranglijst.

Shorttrack: Van Ruijven tweede in B-finale

09:42 uur: Suzanne Schulting is als tweede geëindigd op de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Nagoya. De olympisch kampioene moest in Japan alleen de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum voor laten gaan. De Amerikaanse Kristen Santos moest genoegen nemen met een derde plaats. Lara van Ruijven eindigde als tweede in de B-finale van de 1000 meter, twee posities voor Rianne de Vries.

Schulting won dit seizoen de 1000 meter van wereldbekerwedstrijd van Salt Lake City. De Nederlandse ploeg werd derde op de 2000 meter gemengde aflossing. Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Schulting en Van Ruijven finishten achter de winnende ploeg van Zuid-Korea en Rusland.

Basketbal: tiende zege op rij

08:02 uur: De basketballers van LA Lakers hebben ook het duel met Washington Wizards tot een goede einde gebracht (125-103). Ze vierden alweer hun tiende zege op rij in de NBA.

Anthony Davis tekende voor 26 punten en 13 rebounds. LeBron James was goed voor 23 punten en 11 assists. Hij kreeg in de slotfase van de wedstrijd rust. Los Angeles Lakers blijft de Western Conference aanvoeren.

De Lakers namen afstand van stadgenoot LA Clippers. De nummer twee van de ranglijst verloor van San Antonio Spurs: 97-107. LaMarcus Aldridge and Derrick White maakten 17 punten voor de ploeg die tien van de vorige elf duels had verloren. De Clippers gingen voor het eerst in acht duels onderuit.