Manchester United heeft geen kind aan AZ-beul LASK Linz

De Nigeriaanse aanvaller Odion Ighalo opende in de 28e minuut de score voor Manchester. Daniel James verdubbelde in de 58e minuut de voorsprong. De Nederlander Tahith Chong verving James in de 71e minuut. Even later nam Juan Mata de derde treffer van United voor zijn rekening. Mason Greenwood en Andreas Pereira scoorden in blessuretijd ook nog.

LASK Linz, dat vanwege het coronavirus voor lege tribunes speelde, schakelde in de vorige ronde AZ uit. In de groepsfase bleven de Oostenrijkers PSV voor.

FC Basel heeft de plaats bij de laatste acht ook in zicht. De Zwitsers, nog zonder de Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel, wonnen van Eintracht Frankfurt: 0-3. In Duitsland bleven de tribunes ook leeg.

Medipol Basaksehir uit Turkije versloeg FC Kopenhagen uit Denemarken in het eerste duel in de achtste finales: 1-0. Edin Visca benutte kort voor tijd een penalty.