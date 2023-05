Leeg uitvak of niet, AZ plaatst zich met simpele zege op NEC voor Europa

Om precies te zijn: de derde voorronde van de Conference League, het toernooi waarin AZ zoveel punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst wist te verzamelen voor de Nederlandse clubs. Met een beetje verbeelding kan AZ zelfs nog derde worden en een ticket voor de Europa League veroveren, maar dan moet de ploeg zondag in eigen huis PSV verslaan en mag Ajax bij FC Twente geen punt pakken.

AZ verdiende alle lof voor de inzet die het op de mat legde in de Goffert. Alsof de ploeg de afgelopen tien dagen niet twee loodzware clashes met West Ham achter de rug had. Geen speler werd gespaard of kreeg rust: AZ startte in dezelfde opstelling als tegen ‘The Hammers’.

Protest dertiende minuut

Na twee minuten kreeg NEC een uitgelezen kans om de score te openen. De voorzet van rechts was van Souffian El Karouani, de kopbal van een meter of vijf van Pedro Marques, maar de Spanjaard timede net verkeerd. Veel kansen zou de thuisclub niet meer krijgen.

Na exact dertien minuten was er rumoer in het stadion, toen de harde kern van NEC eindelijk het stadion betrad. De fans van ‘Vak 080’ protesteerden met hun afwezigheid in de openingsfase tegen de beslissing van Hubert Bruls, om geen AZ-fans toe te laten tot de Goffert. De burgemeester van Nijmegen vreesde nieuw wangedrag van de Alkmaarse aanhang, tot ongenoegen van supporters van AZ én NEC. ‘Tegen collectieve straffen!’, viel op een groot spandoek te leven.

Karlsson kwikzilver

Na ruim een kwartier meldde AZ zich voor de eerste keer voor het doel van Jasper Cillessen, ondanks zijn capriolen dit jaar nog mateloos populair in Nijmegen en omgeving. Jordy Clasie onderschepte een balletje diep op de helft van NEC, vuurde op doel maar zag zijn schot van richting veranderd worden door Joris Kramer, de gewezen ‘eeuwige reserve’ van AZ.

Jordy Clasie juicht na de 2-0. Ⓒ PROSHOTS

Die mogelijkheid bracht weer wat fut in het spel van AZ, dat nog geen drie dagen geleden tot het gaatje was gegaan tegen West Ham United. Jesper Karlsson verraste Cillessen bijna in de korte hoek, maar zijn schot ging naast

Nog voor het half uur werd de Zweed na een aanval over vier schijven opnieuw in stelling gebracht en ditmaal was het wel raak: 0-1.

Captain Clasie

Dat er nog voldoende kruit zit in het door spierblessures geplaagde rechterbeen van Karlsson, bleek een paar minuten later, toen hij Cillessen met een kogel passeerde. In de aanvalsopzet had Myron van Brederode echter buitenspel gestaan. Geen doelpunt dus. De 0-2 kwam er toch en was een beauty bovendien: Clasie zette een aanval op, ging een listige één-twee aan met Vangelis Pavlidis en stifte de bal met gevoel over Cillessen.

Na de pauze gingen de gasten vrolijk verder met aanvallen en nam Karlsson in de 50e minuut een voorzet van Pavlidis op de slof: 0-3. De wedstrijd was gespeeld en het thuispubliek floot de eigen spelers uit vanwege een zeer afwachtende houding. Dirk Proper kreeg nog rood na een aanslag op de achillespees van Clasie en Pavlidis zag een treffer wegens buitenspel afgekeurd.