Groningen-flop schittert bij Mexico

Uriel Antuna (links) verrast bij Mexico. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij raakte plat gezegd geen knikker bij FC Groningen. Zelfs in Jong FC Groningen maakte hij geen indruk. Maar vijf maanden na zijn vertrek is Uriel Antuna (21) ineens de ster van Mexico op de Gold Cup. De inmiddels ploeggenoot van Zlatan Ibrahimovic bij LA Galaxy maakte een hattrick in het openingsduel met Cuba (7-0), gaf een assist tegen Canada (3-1) en scoorde ook tegen Martinique (2-3). Hoe is dat mogelijk?