Oranje hockeyers houden zicht op Pro League-eindzege na imponerende zege op België

Een gelijkspel in het tweede duel met de Belgen, komende dinsdag, volstaat om het reeds uitgespeelde Groot-Brittannië van de eerste plaats te verdrijven. De Belgen, onder leiding van Eindhovenaar Michel van den Heuvel, zijn al kansloos voor de eindoverwinning.

Met de zege nam het Nederlands elftal wraak voor de nederlaag tegen de Belgen in de halve finale van het WK in India, toen de ploeg van Delmee in Bhubaneswar tweemaal een voorsprong weggaf en na shoot-outs de bietenbrug opging.

Sterke De Vilder

Oranje startte furieus aan het Wilrijkse Plein. Na 75 seconden opende Koen Bijen al de score, waarbij Tjep Hoedemakers handig gebruik maakte van een door scheidsrechter Sarah Wilson gegeven voordeel, nadat Alexander Hendrickx shoot had gemaakt. Bijen schoot door de benen van Vincent Vanasch binnen: 0-1.

Nog in het eerste kwart verdubbelde Thijs van Dam bijna de voorsprong, maar zijn backhandschot werd gepareerd door Vanasch. Opnieuw stond Derck de Vilder aan de basis van de aanval. De 0-2 liet echter niet lang op zich wachten. Van Dam ging een één-tweetje aan met Thierry Brinkman en vond Hoedemakers bij de eerste paal. Goeie goal.

Middendorp

Briljant was een hoogstandje van neo-international Floris Middendorp, die deze maand de nodige indruk heeft gemaakt in Oranje. De 22-jarige speler van Amsterdam wipte de bal behendig over de stick van Victor Wegnez, maar wist Bijen net niet te bereiken.

Het bleef eenrichtingsverkeer in Antwerpen, waar het Nederlands team een veel energiekere indruk maakte dan de Belgen, die inmiddels aardig op leeftijd beginnen te raken. Zo loopt John-John Dohmen al een tijdje mee. De 35 jarige oudgediende speelde zelfs zijn 450e interland.

De Vilder

Een groene kaart van Wegnez, na een iets te overdreven sticktackle, leidde in het tweede kwart de 0-3 in. De Vilder, rechts in de cirkel vrijgespeeld door Kampong-ploegmaat Terrance Pieters, sloeg de bal diagonaal in de linkerhoek. De Belgen, de olympisch kampioen van Tokio, hadden aanvallend nog geen potten kunnen breken.

Mocht het thuisland nog aspiraties hebben op een comeback, dan werd die na twee minuten in het derde kwart de grond ingeboord. Jip Janssen mocht eindelijk eens aanleggen voor een strafcorner en sleepte de bal hard en halfhoog langs de stickkant van Vanasch. Game over: 0-4. Zeker nadat Maurits Visser een schot van Sebastien Dockier onschadelijk maakte.

Vader Pirmin

Wat een weelde voor de ploeg van Jeroen Delmee. Wat doelman Visser betreft: die is als eerste doelman aangewezen voor het EK in Duitsland, omdat vaste doelman Pirmin Blaak rond dat toernooi voor de eerste keer vader wordt. Tegen België ontbrak ook Jonas de Geus. De routinier kampt met lichte irritaties aan een kniepees en kreeg rust. Zijn EK-deelname loopt geen gevaar.

Terwijl het inmiddels begon te regenen in Antwerpen, bleef het wat Oranje betreft ook doelpunten regenen. Op aangeven van Floris Wortelboer tikte Hoedemakers ook de 0-5 binnen. Hendrickx redde in het vierde kwart de Belgische eer, nadat Thierry Brinkman bij een Belgische corner een sleeppush van dezelfde Hendrickx op de lijn op zijn voet had gekregen. Visser was kansloos op de toegekende strafbal: 1-5.

Captain’s goal

Er gebeurde in de slotfase nog van alles. Pieters raakte met een geweldig backhandschot nog de binnenkant van de paal, terwijl drie strafcorners van het thuisland geen doel troffen. Twee van die corners werden door Thierry Brinkman van de lijn gehaald. De captain schoot in de laatste minuut ook nog even de 1-6 binnen.