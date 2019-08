De Graafschap en NAC beginnen met winst

Youssef El Jebli zette De Graafschap op voorsprong via een strafschop. Jesse Schuurman maakte de tweede. De Doetinchemse club stond tegenover trainer Henk de Jong, die vorig jaar met De Graafschap uit de Eredivisie degradeerde.

NAC start sterk

NAC Breda, eveneens weer terug op het tweede niveau, is ook sterk gestart met een uitzege op FC Dordrecht, 0-2. Arno Verschueren en Luka Ilic, op aangeven van zijn jongere broer Ivan, waren de doelpuntenmakers.

Go Ahead Eagles kwam in De Adelaarshorst tegen MVV op achterstand maar won wel met 3-2. De Franse spits Antoine Rabillard maakte er twee namens de Eagles. MVV-aanvaller Anthony van den Hurk scoorde ook tweemaal.

NEC scoort snel, maar verliest

In Nijmegen werd het eerste doelpunt van het seizoen gemaakt. Anthony Musaba van NEC scoorde na vier minuten spelen tegen FC Eindhoven. Toch verloor de thuisploeg nog. Branco van den Boomen zorgde met twee treffers voor de drie punten voor Eindhoven, 1-2.

Roda JC hield een punt over aan het thuisduel met Almere City FC, net als Helmond Sport tegen Volendam eindigde de wedstrijd in 1-1. Top Oss versloeg in eigen huis Jong Ajax met 2-1.