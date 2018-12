Technisch directeur Ronnes stopt bij volleybalbond

De 39-jarige oud-olympiër was sinds april 2015 verantwoordelijk voor de topsportprogramma’s van drie disciplines: volleybal, beachvolleybal en zitvolleybal, maar ziet die rol niet meer zitten.

Niet genoeg energie

"Ik heb mij drie jaar onvoorwaardelijk ingezet voor het Nederlandse topvolleybal en ben trots op de resultaten die we hebben behaald, maar ik heb ondervonden dat ik van meerdere aspecten binnen mijn functie niet genoeg energie krijg", legt Ronnes uit. "Omdat deze functie 100% commitment vereist en ik dat niet langer kan brengen, heb ik de keuze gemaakt om te stoppen."

Bram Ronnes werd op 15 april 2015 aangesteld als technisch directeur van de Nevobo, vlak voor aanvang van het WK Beachvolleybal en het EK Volleybal voor vrouwen in eigen land.

Guido Davio, algemeen directeur Nevobo, zegt het jammer te vinden dat Ronnes vertrekt, maar respecteert zijn besluit. "We bouwen voort op het fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd, en gaan nu aan de slag om een nieuwe technisch directeur te vinden." Bram Ronnes vertrekt bij de Nevobo in augustus 2018.