Mathieu van der Poel: ’Het is fijn om eens niet te moeten winnen’

Vorig jaar startte hij in Turkije zijn wegseizoen, nu in de Algarve. „Dat is de keuze van de ploeg en ik volg hen daarin. Het is eens iets anders. Dit is een mooi parcours, met best wel lange ritten en het is ook schitterend weer. Dat is allemaal mooi meegenomen in mijn voorbereiding op het voorjaar”, aldus de renner van Alpecin-Fenix.

„Ik heb genoten van mijn skivakantie na mijn seizoen. Daar heb ik veel plezier aan beleefd en het is allemaal weer bijzonder snel voorbijgegaan. Voor je het weet, zit je weer op de wegfiets. Ja daar ben ik wel blij mee. Vorig jaar was het nog allemaal nieuw om zo snel na de winter weer op de weg te koersen, nu wist ik dat ik snel weer aan de bak moest. Ik wist wat er kwam en dan is het leuk om terug te keren in een meerdaagse koers.”

De sportman van het jaar start naar eigen zeggen zonder ambitie. „Omloop Het Nieuwsblad en de Italiaanse klassiekers met Strade Bianche en Milaan-Sanremo zijn de eerste doelen, daarna de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit is een voorbereidingskoers en dat is ook iets dat ik moet leren: eens ergens starten zonder dat ik op de eerste plek mik. Het is fijn om eens niet te moeten winnen. Ontspannend zelfs, want er is geen druk. Het is al heel lang geleden, dat ik gewoon eens meerijd met de rest. Normaal doe ik altijd mee voor de overwinning, maar ik weet niet of dat nu realistisch is na een korte periode van training op de weg. We zullen zien wat ik waard ben, maar ik rijd hier voor de ploeg”, aldus de regerend wereldkampioen veldrijden.

„Mijn grote ambitie hier? Op de fiets blijven, kilometers maken en hopelijk met een beter gevoel naar huis vertrekken. Ik heb ook geen etappe aangestipt. Ja echt eerlijk. Ik ben hier vooral in dienst van de ploeg en zonder persoonlijke ambitie. Ik wil hier beter worden met het oog op de rest van het voorjaar.”