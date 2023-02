Glory schorst Jamal Ben Saddik na overtreden dopingregels

„Jamal is gediskwalificeerd, omdat hij de antidopingregels heeft overtreden”, is de kickboksorganisatie duidelijk nadat vorige maand vanwege privacyregelgeving geen verdere informatie kon worden verstrekt.

Toen werd bekend dat er een intern onderzoek was ingesteld naar Ben Saddik, omdat de vechter op 20 augustus vorig jaar tegen de lamp was gelopen na zijn knock-out-zege op Benjamin Adegbuyi. In Düsseldorf leverde hij toen een positieve plas in.

Ben Saddik zette zijn werkgever in januari onder druk met een veredeld dreigement, waarna Glory zich genoodzaakt voelde te reageren. ,,Als ik voor juli geen partij krijg, beloof ik dat ik met pensioen ga”, sprak Ben Saddik. Na vragen van De Telegraaf meldde de kickboksorganisatie dat de vechter voor de zomer mogelijk wel helemaal niet in actie kon komen, omdat er onderzoek naar hem liep.

Het is niet de eerste keer dat Ben Saddik wordt gestraft vanwege een dopingovertreding. In 2015 werd hij na een overwinning op Anderson Silva in Las Vegas ook al betrapt op het gebruik van een verboden middel. Ook die zege kreeg het stempel ’no contest’.