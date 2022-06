Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage uit Boedapest Sabrina van der Sloot heeft richting WK waterpolo veel vertrouwen in jonge teamgenotes

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De waterpolosters Nina ten Broek en Sabrina van der Sloot (r.) hopen op het WK in Boedapest minimaal de halve finale te halen met Oranje

Het contrast tussen Sabrina van der Sloot en Nina ten Broek kan bijna niet groter. Voor Van der Sloot is het aankomende WK waterpolo in Boedapest alweer haar zevende Wereldkampioenschap. De 31-jarige sportster kent inmiddels het klappen van de zweep op een internationale eindronde. Voor de elf jaar jongere Ten Broek daarentegen is het haar eerste WK. Een aantal dagen voor hun vertrek naar Hongarije staan de twee stil bij het belangrijke toernooi dat op hen wacht.