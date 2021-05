Ajax geeft Feyenoord klop in De Kuip: 3-0

Ajax speelde de hele tweede helft met 10 man nadat Edson Álvarez op slag van rust het veld moest verlaten na een tweede gele kaart. Ook Feyenoord moest na een uur met een man minder verder toen Tyrell Malacia kon vertrekken.

Ajax veroverde vorige week al de landstitel en speelde vooral om de eer. „We weten dat deze wedstrijd belangrijk is voor onze supporters, dus we willen winnen”, liet trainer Erik ten Hag voor het duel weten.

Feyenoorder Marcos Senesi zet Ajax op 0-1 na een eigen doelpunt. Ⓒ HH/ANP

Feyenoord kwam in de 21e minuut ongelukkig op achterstand. Eric Botteghin schoot de bal na een hoekschop tegen Marcos Senesi aan waardoor de bal achter Feyenoord-goalie Justin Bijlow belandde. Enkele minuten daarna leek de ploeg van Dick Advocaat weer op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Róbert Bozenik werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Het was een wat tamme eerste helft, maar het venijn zat in de staart. Álvarez, die al geel had, kon op slag van rust vertrekken nadat hij de bal op zijn arm had gekregen in het strafschopgebied. Feyenoord wist het buitenkansje niet te benutten. Leroy Fer faalde vanaf elf meter. Maarten Stekelenburg stopte zijn inzet.

Ook Feyenoord met 10 man

In de openingsfase van de tweede helft maakte Feyenoord geen aanstalten om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. De wedstrijd werd wel steeds onvriendelijker. Met nog een half uur op d eklol moest ook Feyenoord met tien man verder. Tyrell Malacia zag zijn tweede gele kaart nadat hij de doorgebroken Antony even had vastgehouden.

Elke hoop bij Feyenoord op de gelijkmaker werd in de 67e minuut de grond in geboord. Weer was het een eigen treffer die de Rotterdammers nekte. Een voorzet van Dusan Tadic werd door Ridgeciano Haps in het eigen doel gewerkt.

Het was Mohammed Kudus die ruim tien minuten voor het eindsignaal na een voortzet van Tadic de eindstand op het scorebord zetten: 3-0.

De Rotterdammers hadden vooraf de achterstand op Vitesse, de nummer vier in de Eredivisie, te verkleinen, maar de kloof blijft vijf punten. Beide clubs strijden om een plaats in de voorronden van de Conference League. De nummer 4 van de eindklassering mag aan de voorronden van Conference League deelnemen. De nummer 5, op dit moment dus Feyenoord, strijdt na de reguliere competitie in de play-offs om een plaats in de voorronden van de nieuwe competitie van de UEFA. Er zijn nog twee speelronden te gaan.

Eric Botteghin (rechts) en Sebastien Haller zijn met elkaar in de slag in de lucht. Ⓒ HH/ANP

Mazraoui

Bij Ajax was Noussair Mazraoui weer van de partij. De rechtsback miste een groot deel van de tweede seizoenshelft wegens een oogblessure. In de rust werd hij gewisseld.

