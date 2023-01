Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Europees kampioene Lisowska start in marathon Rotterdam

14:39 uur De Poolse Europees kampioene op de marathon, Aleksandra Lisowksa, start zondag 16 april in de marathon van Rotterdam. De organisatie meldde haar komst, evenals die van de Belgische oud-Europees kampioen Koen Naert.

De 32-jarige Lisowska triomfeerde afgelopen augustus op de marathon bij de EK in München. De Nederlandse Nienke Brinkman veroverde in de wedstrijd het brons. Zij loopt niet in Rotterdam, maar heeft gekozen voor de marathon van Boston. Naert veroverde in 2018 in Berlijn de Europese titel op de marathon.

De organisatie van de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad maakte eerder al de komst bekend van Nederlands snelste loper Abdi Nageeye. Hij won vorig jaar de marathon van Rotterdam in een nationale recordtijd van 2.04.56. In november eindigde hij als derde in de marathon van New York. Ook de Belg Bashir Abdi, die in 2021 Rotterdam won in een Europees record van 2.03.36, heeft zijn deelname toegezegd.

RKC-speler Bel Hassani mist duel met Go Ahead Eagles

13:16 uur RKC Waalwijk is met succes in beroep gegaan tegen de schorsing van Iliass Bel Hassani. De aanklager betaald voetbal schorste de speler na zijn rode kaart in de wedstrijd met FC Emmen oorspronkelijk voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. RKC ging niet akkoord met dat voorstel, waarna de tuchtcommissie oordeelde dat een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voldoende is.

Hij mist daardoor woensdag de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat duel stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 21 januari, maar door de winterse omstandigheden was het veld in het Mandemakers Stadion die dag onbespeelbaar.

Bel Hassani kreeg zaterdag tijdens de 2-0-overwinning op FC Emmen rood na een overtreding op Mark Diemers.

Femke Bol opent indoorseizoen in Boston met race over 500 meter

11.16 uur: Femke Bol opent zaterdag haar indoorseizoen in het Amerikaanse Boston. De drievoudig Europees kampioen loopt in de New Balance Indoor Grand Prix een wedstrijd over de ongebruikelijke afstand van 500 meter. Ook Lisanne de Witte start in deze race.

De 22-jarige Bol mikt op nieuw succes bij de komende EK indoor in Istanbul (2-5 maart). Daar wil ze haar Europese titel op de 400 meter van Torun 2021 prolongeren. Vorig jaar won de Amersfoortse op de EK outdoor in München de unieke dubbel 400 meter en 400 meter horden. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

De Europees atlete van het jaar zal op 11 februari de 400 meter lopen bij indoorwedstrijden in het Franse Metz.

Wesley Koolhof met dubbelpartner Skupski naar ABN AMRO Open

10.02 uur: Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski doen mee aan het ABN AMRO Open. De nummers één van de wereldranglijst in het dubbelspel zijn de blikvangers bij het toernooi in Ahoy Rotterdam, dat een sterke Nederlandse inbreng kent bij het dubbelspel.

Naast Koolhof en Skupski zijn ook titelverdedigers Robin Haase en Matwé Middelkoop direct toegelaten tot het toernooi. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel.

In het dubbeltoernooi komen ook een aantal bekende namen uit het enkelspel in actie. Onder meer de Russen Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev (winnaar van het enkelspel in 2021) zullen in Rotterdam samen spelen. Ook de Rus Alexander Boeblik en de Zwitser Stan Wawrinka komen samen in actie. Laatstgenoemde won in 2015 de individuele titel in Rotterdam. De Bulgaar Grigor Dimitrov speelt in Rotterdam samen met Nicolas Mahut uit Frankrijk. De Fransman schreef de dubbeltitel in Ahoy al drie keer op zijn naam, telkens met andere dubbelpartners.

Nikola Mektic en Mate Pavic, in 2021 de winnaars van het dubbelspel, komen ook in actie.

De 50e editie van het ABN AMRO Open wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam.

Britse topatleet Farah kondigt afscheid aan in marathon Londen

08.38 uur: De Britse topatleet Mo Farah loopt op 23 april de marathon van Londen en dat wordt hoogstwaarschijnlijk de laatste keer. Het jaar 2023 is naar verwachting zijn laatste jaar als wedstrijdloper. „Ik ga niet naar de Olympische Spelen en denk dat 2023 mijn laatste jaar is. Ik wil nog één poging wagen in Londen”, zei de 39-jarige viervoudig olympisch - en zesvoudig wereldkampioen.

„Ik kan terugkijken op een geweldige carrière. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik wil mezelf nog één kans geven om te laten zien wat ik kan in de marathon van Londen, maar op zich hoef ik niets meer te bewijzen”, aldus Farah, die furore maakte als baanatleet. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Ook veroverde hij drie wereldtitels op de 5000 én 10.000 meter.

Farah moest vorig jaar afzeggen voor de marathon van Londen vanwege een heupblessure. De laatste keer dat hij een marathon liep, was in 2019 in Londen. Hij eindigde toen als vijfde. In 2018 won hij de marathon van Chicago in een persoonlijk record van 2.05.11. „Meedoen in de marathon van Londen is belangrijk voor mij. Ik wil graag afscheid nemen van de fans. Het wordt een emotioneel gebeuren.”

Australian Open vestigt bezoekersrecord grand slams

07.46 uur: De Australian Open heeft dit jaar een bezoekersrecord gevestigd. Er kwamen 839.192 tennisfans naar Melbourne Park. Het is daarmee veruit het best bezochte grandslamtoernooi. De kwalificatieweek meegerekend kwam het totale aantal bezoekers van het tennistoernooi uit op 902.312.

De drie andere grand slams kunnen niet tippen aan die cijfers. Wimbledon trok vorig jaar 515.164 toeschouwers, Roland Garros had 613.500 kijkers en de US Open noteerde 776.120 bezoekers.

De Australian Open brak het record uit 2020, toen het 812.174 bezoekers binnen de poorten had. Ook het dagrecord ging er dit jaar aan met 94.854 bezoekers. Dat zijn er ruim 1000 meer dan het vorige record van 93.709 in 2020.

Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat de Australian Open volgend jaar de grens van 1 miljoen bezoekers zal passeren. „Vooraf waren de berichten over de opkomst heel somber, omdat grootheden als Roger Federer, Serena Williams en Ashleigh Barty ontbraken. Maar we zien dat de mensen in groten getale zijn gekomen omdat ze geamuseerd willen worden en tennis blijkt een geweldige attractie”, zei hij in de krant Melbourne Age.