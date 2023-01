Braspennincx en Van Riessen niet in actie op EK baan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze

Braspennincx en Van Riessen niet in actie op EK

17:26 uur Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen ontbreken in de Nederlandse selectie voor de EK baanwielrennen. De twee wielrensters doen niet mee aan de EK die van 8 tot en met 12 februari in het Zwitserse Grenchen worden gehouden. Ze hebben een rustperiode ingelast na de intensieve wedstrijdperiode van 2021 en 2022.

Braspennincx maakte onderdeel uit van de teamsprint die vorig jaar in München op de EK zilver behaalde. Van Riessen veroverde in de Zuid-Duitse stad brons op de sprint.

Het Nederlandse team bestaat wel uit teamsprinters Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg. Zij verdedigen hun Europese titel. Dat was het enige onderdeel waarop Lavreysen en Hoogland in actie kwamen in München. Van den Berg is weer helemaal terug als starter van de teamsprint bij de mannen.

Op de WK in Parijs vorig jaar moesten de teamsprinters, met een niet geheel fitte Van den Berg, voor het eerst in vier jaar de titel laten aan Australië. "De situatie was bij het WK zodanig onder controle dat Roy kon rijden, maar zijn fysieke gesteldheid is de afgelopen periode flink verbeterd", zegt Mehdi Kordi, de Brit die begint aan zijn eerste toernooi als bondscoach van de sprinters. "Hij heeft hard kunnen trainen en ik heb er vertrouwen in dat we een sterke prestatie kunnen neerzetten in Grenchen."

Kordi, die eind december werd benoemd als de opvolger van René Wolff, kijkt ernaar uit om met de Nederlandse sprinters prestaties neer te zetten in Grenchen. "Ik heb er veel zin in en ben benieuwd wat we kunnen bereiken met ons sterke team. De sporters zijn klaar voor dit toernooi, waar de eerste kwalificatiepunten behaald kunnen worden richting de Olympische Spelen van Parijs 2024. We zitten in een opgaande lijn, waarvan de piek uiteindelijk moet liggen bij de WK in Glasgow."

Feyenoord wint in Rotterdam besloten oefenwedstrijd van Vitesse

16.18 uur: Feyenoord heeft een besloten oefenwedstrijd tegen Vitesse met 2-1 gewonnen. In de tweede helft scoorden Jaden Slory en Oussama Idrissi namens de koploper uit Rotterdam en Simon van Duivenbooden voor Vitesse.

Op trainingscomplex Varkenoord kregen verschillende spelers van het eerste elftal en Feyenoord O21 de kans om minuten te maken en ritme op te doen. Vitesse was met onder anderen Davy Pröpper, Nicolas Isimat-Mirin en Mitchell Dijks naar Rotterdam gekomen.

Na de openingstreffer van Slory, maakte Van Duivenbooden enkele minuten later weer gelijk. In de 72e minuut zorgde Idrissi, die volgens de Rotterdammers betrokken was bij vrijwel alle gevaarlijke momenten, voor de 2-1.

Paris Saint-Germain zonder Neymar tegen Montpellier

16:06 uur Paris Saint-Germain zal het woensdag in de wedstrijd tegen Montpellier zonder Neymar moeten stellen. De Braziliaan kampt volgens zijn club met ’spiervermoeidheid’ en werd dinsdag behandeld.

De koploper van de Franse competitie mist tegen Montpellier, de huidige nummer 14 in de Ligue 1, ook middenvelder Marco Verratti. Hij is geschorst nadat hij zondag in de wedstrijd tegen Stade de Reims (1-1) een rode kaart had gekregen.

De ploeg van Christophe Galtier kende een matige start van 2023 en verloor de laatste twee uitwedstrijden bij Lens en Rennes. Afgelopen zondag speelde PSG met 1-1 gelijk bij Stade Reims. PSG gaat met 48 punten uit 20 wedstrijden vooralsnog wel aan kop in de Franse Ligue 1, maar het verschil met nummer twee RC Lens slonk afgelopen weekend naar drie punten.

„Januari was niet goed en iedereen moet in zijn hoofd hebben dat februari beter zal zijn”, zei Galtier dinsdag op een persconferentie. „Tegen Reims hebben we punten laten liggen. Die moeten we in Montpellier weer terugpakken”, zei hij. „Ik heb met de ploeg gesproken: we moeten wat consistentie terugkrijgen in onze prestaties. Maar er zijn momenten in een seizoen dat het moeilijker is. We moeten de juiste formule op het middenveld herontdekken. We moeten collectief meer inspanningen leveren.”

Rusland wil dat atleten onbeperkt kunnen deelnemen aan Spelen

15.52 uur: Stanislav Pozdnjakov, voorzitter van het olympisch comité van Rusland, vindt dat atleten die zijn land vertegenwoordigen zonder beperkingen moeten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Onlangs meldde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat het overweegt om sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen.

„Russen moeten precies onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen als alle andere atleten”, zegt Pozdnjakov in een reactie daarop. „Alle aanvullende voorwaarden of criteria, vooral die met een politieke ondertoon, zijn volkomen onaanvaardbaar voor de olympische beweging”, meldt hij.

Eerder liet Vadim Goettsajt, de Oekraïense minister van sport, weten dat Oekraïne de komende Spelen zou boycotten indien atleten uit Rusland of Wit-Rusland groen licht zouden krijgen voor Parijs 2024. De Oekraïense overheid betichtte het IOC maandag van het promoten van „oorlog, moord en destructie.”

Het IOC liet in een verklaring tegenover persbureau Reuters weten die verklaring en andere lasterlijke verklaringen in de ’sterkst mogelijke bewoordingen’ te verwerpen. „De kritiek van Oekraïne dient niet als basis voor een constructieve discussie. Het IOC zal daarom verder geen commentaar geven”, meldde een woordvoerder.

Maandag zocht adviseur Michailo Podoljak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski op Twitter de aandacht. „Het IOC kijkt met plezier toe hoe de Russische federatie Oekraïne verwoest. Het biedt Rusland zo een platform om zijn genocide te promoten en moedigt het verder gaan met moorden aan”, schreef Podoljak. Hij richtte zich met een cynische opmerking rechtstreeks tot IOC-voorzitter Thomas Bach. „Het Russische geld dat olympische hypocrisie koopt, heeft blijkbaar niet de geur van Oekraïens bloed. Toch, meneer Bach?”

Bach zei afgelopen week dat het niet past in het olympisch handvest om sporters uit Rusland en Belarus uit te sluiten. Het IOC onderzoekt of atleten uit die landen onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen.

PSV vervangt grasmat in Philips-stadion

15:22 uur PSV speelt de wedstrijd tegen FC Emmen in de achtste finales van de KNVB-beker volgende week woensdag op een nieuwe grasmat. De Eindhovense club heeft besloten het veld in het Philips-stadion te vervangen vanwege de slechte staat. Dinsdag is daar mee begonnen.

PSV speelde zaterdag in de Eredivisie nog thuis tegen Go Ahead Eagles (2-0). Komende zondag wacht in de Eredivisie in De Kuip een ontmoeting met Feyenoord. Na de bekerwedstrijd tegen Emmen is de eerste thuiswedstrijd voor PSV in de competitie op zaterdag 11 februari tegen FC Groningen.

Europees kampioene Lisowska start in marathon Rotterdam

14:39 uur De Poolse Europees kampioene op de marathon, Aleksandra Lisowksa, start zondag 16 april in de marathon van Rotterdam. De organisatie meldde haar komst, evenals die van de Belgische oud-Europees kampioen Koen Naert.

De 32-jarige Lisowska triomfeerde afgelopen augustus op de marathon bij de EK in München. De Nederlandse Nienke Brinkman veroverde in de wedstrijd het brons. Zij loopt niet in Rotterdam, maar heeft gekozen voor de marathon van Boston. Naert veroverde in 2018 in Berlijn de Europese titel op de marathon.

De organisatie van de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad maakte eerder al de komst bekend van Nederlands snelste loper Abdi Nageeye. Hij won vorig jaar de marathon van Rotterdam in een nationale recordtijd van 2.04.56. In november eindigde hij als derde in de marathon van New York. Ook de Belg Bashir Abdi, die in 2021 Rotterdam won in een Europees record van 2.03.36, heeft zijn deelname toegezegd.

RKC-speler Bel Hassani mist duel met Go Ahead Eagles

13:16 uur RKC Waalwijk is met succes in beroep gegaan tegen de schorsing van Iliass Bel Hassani. De aanklager betaald voetbal schorste de speler na zijn rode kaart in de wedstrijd met FC Emmen oorspronkelijk voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. RKC ging niet akkoord met dat voorstel, waarna de tuchtcommissie oordeelde dat een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voldoende is.

Hij mist daardoor woensdag de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat duel stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 21 januari, maar door de winterse omstandigheden was het veld in het Mandemakers Stadion die dag onbespeelbaar.

Bel Hassani kreeg zaterdag tijdens de 2-0-overwinning op FC Emmen rood na een overtreding op Mark Diemers.

Femke Bol opent indoorseizoen in Boston met race over 500 meter

11.16 uur: Femke Bol opent zaterdag haar indoorseizoen in het Amerikaanse Boston. De drievoudig Europees kampioen loopt in de New Balance Indoor Grand Prix een wedstrijd over de ongebruikelijke afstand van 500 meter. Ook Lisanne de Witte start in deze race.

De 22-jarige Bol mikt op nieuw succes bij de komende EK indoor in Istanbul (2-5 maart). Daar wil ze haar Europese titel op de 400 meter van Torun 2021 prolongeren. Vorig jaar won de Amersfoortse op de EK outdoor in München de unieke dubbel 400 meter en 400 meter horden. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

De Europees atlete van het jaar zal op 11 februari de 400 meter lopen bij indoorwedstrijden in het Franse Metz.

Wesley Koolhof met dubbelpartner Skupski naar ABN AMRO Open

10.02 uur: Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski doen mee aan het ABN AMRO Open. De nummers één van de wereldranglijst in het dubbelspel zijn de blikvangers bij het toernooi in Ahoy Rotterdam, dat een sterke Nederlandse inbreng kent bij het dubbelspel.

Naast Koolhof en Skupski zijn ook titelverdedigers Robin Haase en Matwé Middelkoop direct toegelaten tot het toernooi. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel.

In het dubbeltoernooi komen ook een aantal bekende namen uit het enkelspel in actie. Onder meer de Russen Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev (winnaar van het enkelspel in 2021) zullen in Rotterdam samen spelen. Ook de Rus Alexander Boeblik en de Zwitser Stan Wawrinka komen samen in actie. Laatstgenoemde won in 2015 de individuele titel in Rotterdam. De Bulgaar Grigor Dimitrov speelt in Rotterdam samen met Nicolas Mahut uit Frankrijk. De Fransman schreef de dubbeltitel in Ahoy al drie keer op zijn naam, telkens met andere dubbelpartners.

Nikola Mektic en Mate Pavic, in 2021 de winnaars van het dubbelspel, komen ook in actie.

De 50e editie van het ABN AMRO Open wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam.

Britse topatleet Farah kondigt afscheid aan in marathon Londen

08.38 uur: De Britse topatleet Mo Farah loopt op 23 april de marathon van Londen en dat wordt hoogstwaarschijnlijk de laatste keer. Het jaar 2023 is naar verwachting zijn laatste jaar als wedstrijdloper. „Ik ga niet naar de Olympische Spelen en denk dat 2023 mijn laatste jaar is. Ik wil nog één poging wagen in Londen”, zei de 39-jarige viervoudig olympisch - en zesvoudig wereldkampioen.

„Ik kan terugkijken op een geweldige carrière. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik wil mezelf nog één kans geven om te laten zien wat ik kan in de marathon van Londen, maar op zich hoef ik niets meer te bewijzen”, aldus Farah, die furore maakte als baanatleet. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Ook veroverde hij drie wereldtitels op de 5000 én 10.000 meter.

Farah moest vorig jaar afzeggen voor de marathon van Londen vanwege een heupblessure. De laatste keer dat hij een marathon liep, was in 2019 in Londen. Hij eindigde toen als vijfde. In 2018 won hij de marathon van Chicago in een persoonlijk record van 2.05.11. „Meedoen in de marathon van Londen is belangrijk voor mij. Ik wil graag afscheid nemen van de fans. Het wordt een emotioneel gebeuren.”

Australian Open vestigt bezoekersrecord grand slams

07.46 uur: De Australian Open heeft dit jaar een bezoekersrecord gevestigd. Er kwamen 839.192 tennisfans naar Melbourne Park. Het is daarmee veruit het best bezochte grandslamtoernooi. De kwalificatieweek meegerekend kwam het totale aantal bezoekers van het tennistoernooi uit op 902.312.

De drie andere grand slams kunnen niet tippen aan die cijfers. Wimbledon trok vorig jaar 515.164 toeschouwers, Roland Garros had 613.500 kijkers en de US Open noteerde 776.120 bezoekers.

De Australian Open brak het record uit 2020, toen het 812.174 bezoekers binnen de poorten had. Ook het dagrecord ging er dit jaar aan met 94.854 bezoekers. Dat zijn er ruim 1000 meer dan het vorige record van 93.709 in 2020.

Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat de Australian Open volgend jaar de grens van 1 miljoen bezoekers zal passeren. „Vooraf waren de berichten over de opkomst heel somber, omdat grootheden als Roger Federer, Serena Williams en Ashleigh Barty ontbraken. Maar we zien dat de mensen in groten getale zijn gekomen omdat ze geamuseerd willen worden en tennis blijkt een geweldige attractie”, zei hij in de krant Melbourne Age.