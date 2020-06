Handbiker Zanardi nog zeker tot volgende week kunstmatig in coma

Dat meldt het ziekenhuis van Siena in Italië, waar de 53-jarige Italiaan sinds vrijdag op de intensive care ligt na een ernstig verkeersongeval. Zijn gezondheidstoestand is stabiel, maar nog steeds kritiek.

Vrachtwagen

Zanardi botste vrijdag met zijn handbike op een vrachtwagen. Naar verluidt was de voormalige Formule 1-coureur, die in 2001 bij een crash beide benen kwijtraakte en daarna als paralympisch sporter verder ging, op een steile weg op de verkeerde weghelft beland.

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams, zonder al te veel succes. Hij werd in 1997 en 1998 wel twee keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na z’n crash op een Duits circuit in de CART-series.

Amputatie

Beide benen moesten worden geamputeerd, maar met twee kunstbenen keerde hij terug in de autosport. Als handbiker veroverde hij vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.