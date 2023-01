Doekhi met twee goals de held van Union Berlin, Van de Ven haalt uit met Wolfsburg

Hoffenheim was kort voor rust op voorsprong gekomen via Ihlas Bebou, nadat Jordan Pefok eerder een penalty had gemist namens Union. Doekhi zorgde er uiteindelijk voor dat zijn ploeg nog het volle pond pakte. Union klimt met de zege de top 3 van de Bundesliga binnen.

Micky van de Ven beleefde in Duitsland een al even lekkere middag. De Volendammer, basisklant bij VFL Wolfsburg, haalde met zijn ploeg flink uit tegen Freiburg. In eigen huis stonden Die Wölfe al bij rust met 3-0 voor, om in de tweede helft nog uit te lopen naar 6-0. Wolfsburg kruipt met de ruime zege naar de top 5 van de Bundesliga.

Lachende gezichten alom in Wolfsburg, zaterdagmiddag. Ⓒ ANP/HH

Eintracht blijft op dreef

VFL Bochum rekende in eigen stadion af met Hertha BSC. Philipp Hofmann scoorde tweemaal in de wedstrijd die in 3- eindigde.

Ook Eintracht Frankfurt hield de punten in eigen huis. De nummer twee van de Bundesliga duwde Schalke 04 met een 3-0 zege nog verder de degradatiezone in.

Vfb Stuttgart en Mainz deelden de punten. In de Mercedes-Benz Arena werd het 1-1.