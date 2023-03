Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig topwielrenner smult van prestigestrijd tussen Van der Poel en Van Aert Erik Breukink: ’Jumbo-Visma gaat niet op alle fronten domineren’

Mathieu van der Poel (l.) klopt in 2020 in de Ronde van Vlaanderen zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Ⓒ FOTO Getty Images

Na een spetterend openingsweekend, waarin Jumbo-Visma heerste, staat er komende week vuurwerk op vele fronten te wachten. Mathieu van der Poel doet vandaag een gooi naar zijn tweede zege in Strade Bianche, waarna hij in Tirreno-Adriatico op aartsrivaal Wout van Aert stuit. In Parijs-Nice kan de wielerliefhebber genieten van de strijd tussen regerend Tour-winnaar Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Columnist Erik Breukink geeft zijn visie.