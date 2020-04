Wielrenner Tony Martin: coronacrisis zit dopingcontroles in de weg

„Het lijkt erop dat alle dopingcontroles zijn opgeschort”, zei Martin bij de Duitse MDR. „De kans op een controle is in ieder geval naar alle waarschijnlijkheid erg laag nu. Natuurlijk kunnen daardoor problemen met overtreders toenemen.”

Alle wielerwedstrijden zijn afgelast of uitgesteld tot na juni, wegens de pandemie. Het is nog niet bekend of de Tour de France op 27 mei in Nice van start kan gaan. Voordat het wielrennen weer wordt hervat, moeten er wat betreft Martin ook weer dopingscontroles worden uitgevoerd. „Beide dingen kan je niet los van elkaar zien.”