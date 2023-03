Ten Hag voor tweede keer uitgeroepen tot Manager van de Maand

Ten Hag kreeg met Manchester United afgelopen zondag in Liverpool een enorme draai om de oren (7-0), maar die wedstrijd was begin maart en viel dus niet meer in de beoordeling van februari. United liet in februari alleen punten liggen in de competitie tijdens het gelijkspel (2-2) tegen Leeds United. Buiten de Premier League boekte hij successen door Barcelona uit te schakelen in de Europa League en ten koste van Newcastle United (2-0) de League Cup te winnen.

