Koeman maakt zich niet druk om Oranje-bankzitters

Achter enkele belangrijke spelers staat nog wel een groot vraagteken. Het is hoogst onzeker of Memphis Depay op tijd hersteld is van een zware knieblessure. Doelman Jasper Cillessen, vaste eerste keuze onder Koeman, stond afgelopen weekeinde voor het eerst dit jaar weer in de basis tijdens een competitiewedstrijd van Valencia.

„Ik heb inmiddels wel geleerd dat je als bondscoach afhankelijk bent. Spelers presteren ’ja’ of ’nee’ bij hun club. En ze blijven wel of niet fit bij hun clubs. Ik kan me druk maken om het feit dat een speler nu even niet speelt, maar dat kan over een maand weer anders zijn. Ik heb er geen invloed op, ik kan er niets aan doen”, aldus Koeman. „De maand maart is pas net begonnen. We hebben het over juni. Zowel in positieve als negatieve zin kan er veel gebeuren”, aldus Koeman.

In aanloop naar het EK speelt Oranje nog vier oefenwedstrijden. Eind deze maand neemt Nederland het achtereenvolgens op tegen de Verenigde Staten en Spanje. Eind mei is Griekenland de opponent en begin juni sluit de formatie van Koeman de voorbereiding af met een wedstrijd tegen Wales. „Misschien een enkeling”, zei Koeman op de vraag of er tegen de Verenigde Staten en Spanje ’nieuwe’ spelers in de selectie te verwachten zijn.