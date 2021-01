Zakaria Labyad schiet Ajax ten koste van AZ naar kwartfinales KNVB-beker

Dat bokste de ploeg van Erik ten Hag voor elkaar met acht andere basisspelers in vergelijking met de gewonnen Klassieker (1-0) van afgelopen zondag. Alleen Nicolas Tagliafico (hij was ook aanvoerder), Quincy Promes en Ryan Gravenberch hadden hun ’startbewijs’ behouden.

Beide ploegen kregen in de eerste tien minuten in het winderige Alkmaar een aardige kans op de openingsgoal. Albert Gudmundsson kreeg een enorme schietkans op aangeven van Calvin Stengs, maar joeg de bal hoog over. Aan de overkant zag Promes zijn schot na een fraaie actie vanaf de linkerkant op de verre paal uiteenspatten.

Rentree na bijna tien jaar

AZ trad aan zonder Yukinari Sugawara, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson, maar met spits Myron Boadu. Hij zette halverwege de eerste helft Maarten Stekelenburg aan het werk. De doelman speelde voor het eerst sinds 10 maart 2011 weer eens een officiële wedstrijd voor Ajax. Even daarvoor had de thuisploeg zich bij scheidsrechter Jochem Kamphuis beklaagd, toen een duel tussen Edson Alvarez en Gudmundsson AZ geen penalty opleverde.

Ajax trok het spel gaandeweg meer naar zich toe en was gevaarlijk via Jurgen Ekkelenkamp en Perr Schuurs. De openingsgoal kwam er tien minuten voor rust via Zakaria Labyad. AZ-doelman Marco Bizot moest lossen op een schot van Ekkelenkamp, redde knap op de rebound van Promes, maar was kansloos op de poging van Labyad.

Myron Boadu loopt zich vast op Ajax-doelman Maarten Stekelenburg. Ⓒ ANP/HH

Na rust sloegen beide trainers aan het wisselen en kwamen er steeds meer vertrouwde gezichten binnen de lijnen. Ten Hag bracht Sébastien Haller, Davy Klaassen en Dusan Tadic, waar AZ-coach Pascal Jansen (genoodzaakt door de achterstand) Sugawara, Martins Indi en Karlsson naar het front stuurde.

Goal Boadu afgekeurd

Klaassen kreeg een goede schietkans op 0-2, terwijl Boadu bij de tweede paal uit een prima voorzet van Karlsson de 1-1 net niet binnen kon tikken. Even later scoorde Boadu na een uitstekende vrije trap van Teun Koopmeiners wel, maar had Kamphuis goed gezien dat de AZ-spits zijn arm had gebruikt om Stekelenburg te passeren. Geen gelijkmaker dus.

Daar leek de spits een klein kwartier voor tijd wel naar op weg, toen hij vrije doortocht leek te krijgen richting Stekelenburg. Ware het niet dat de international (onterecht) werd afgevlagd voor buitenspel. Gravenberch, die zondag zo fraai verantwoordelijk was voor de driepunter tegen Feyenoord, was in de slotfase dicht bij de 0-2, maar zag zijn pegel tegen de paal belanden. Met ook Hakon Evjen nog binnen de lijnen ging AZ op jacht naar de 1-1, maar die viel niet meer.

Voor AZ wacht zondag de volgende kraker in de zware januarimaand, als de ploeg van Jansen op bezoek gaat bij Feyenoord. Ajax gaat in Sittard tegen Fortuna proberen de koppositie in de Eredivisie te verstevigen. Zaterdagavond weten de Amsterdammers wie de tegenstander wordt in de kwartfinale van het bekertoernooi.