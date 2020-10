Donny Van de Beek moet geduld betrachten

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Zit je naast Paul Pogba en Nemanja Matic op de bank en staan Bruno Fernandes, Fred en Scott McTominay in de basis, dan weet je dat je geduld moet opbrengen. Zo gaat dat bij een grote club als Manchester United en daar moet Donny van de Beek niet van in paniek raken. Het lijkt me sowieso een verstandige jongen.